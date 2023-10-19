Gazze'de sağlık sistemi çöktü, emekliler göreve çağrıldı

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, İsrail’in saldırıları nedeniyle sağlık sektörünün durma noktasına geldiğini duyurdu.

KAYNAK: AA
Gazze'de sağlık sistemi çöktü, emekliler göreve çağrıldı

Bakanlık, emekli sağlık çalışanlarına göreve dönme çağrısı yaparken, uluslararası camiaya ve insani yardım kuruluşlarına da acil tıbbi yardım talebinde bulundu.

Emekli sağlıkçılara çağrı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, emekli sağlık çalışanlarından sağlık kurumlarında bir an evvel göreve başlamaları istendi. Açıklamada, “İlk yardım çalışanları dahil farklı alanlardaki uzmanlara da gönüllü hizmet kapısının açıldığı” kaydedildi.

Uluslararası camiaya yardım çağrısı

Bakanlık bir diğer açıklamasında ise uluslararası camiaya ve insani yardım kuruluşlarına, Gazze’deki hastanelere acil tıbbi yardımda bulunma çağrısı yaptı. Açıklamada, “Geç kalınması durumunda çok sayıda hasta ve yaralının hayatını kaybedeceği” belirtildi. Açıklamada, hastanelerde yakıt ve ilaç sıkıntısı yaşandığı da aktarıldı.

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