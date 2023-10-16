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Gazze'de savaşın sebep olduğu yıkım: Öncesi-Sonrası
Gazze'de savaşın sebep olduğu yıkım: Öncesi-Sonrası
Gazze'de devam eden savaşın sebep olduğu yıkım: Öncesi-Sonrası
16 Ekim 2023 / 22:00
Gazze'de devam eden savaşın sebep olduğu yıkım: Öncesi-Sonrası
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