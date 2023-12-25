Gazze’de son 12 saatte 100'den fazla can kaybı oldu

Kaynak: İHA
Gazze’de son 12 saatte 100'den fazla can kaybı oldu
İsrail’in Gazze’ye yönelik son 12 saatte düzenlediği saldırılarda 100’den fazla Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail, Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını 80 gündür devam ettiriyor. Binlerce Filistinlinin yaşamını yitirmesine sebep olan saldırılarda, İsrail savaş uçakları sivillere bomba yağdırmaya devam ediyor. İsrail bombardımanı dün gece Gazze Şeridi’nin merkezindeki Maghazi ve Bureij mülteci kamplarında sıklaştırıldı. Binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı Maghazi Mülteci Kampı’na düzenlenen saldırıda 70 olan can kaybı 68 olarak açıklanırken, son 12 saatte düzenlenen saldırılarda çoğu çocuk ve kadın 100’den fazla Filistinli yaşamını yitirdi. Saldırılarda yaralanan onlarca kişinin ise El Aksa Şehitleri Hastanesi’nde tedavisine devam ediliyor.

NABLUS’TA 20 FİLİSTİNLİ GÖZALTINA ALINDI

İsrail güçleri, Batı Şeria’daki Nablus şehrine gece saatlerinde baskın düzenledi. Burka bölgsesine düzenlenen baskınlarda aralarında yaşlıların da bulunduğu en az 20 Filistinlinin gözaltına alındığı bildirildi.

İsrail ordusu, 7 Ekim’den bu yana 4 bin 600’den fazla Filistinliyi gözaltına almasıyla tepkilere neden oluyor.

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