Gazze’deki can kaybı 11 bin 360’a yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 11 bin 360’a yükseldiğini ve bunların 4 bin 609’unun çocuk olduğunu açıkladı. Şifa Hastanesi’nde hayatını kaybeden prematüre bebek sayısı da 6’ya yükseldi.

KAYNAK: İHA
Gazze’deki can kaybı 11 bin 360’a yükseldi

khj.jpg

İsrail’in Gazze Şeridi’ne saldırıları 7 Ekim’den bu yana devam ederken, saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı her geçen gün artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail saldırılarında Gazze Şeridi’nde hayatını kaybedenlerin sayısının 4 bin 609’u çocuk, 3 bin 100’ü kadın olmak üzere 11 bin 360’a yükseldiği bildirilerek, saldırılarda yaralananların sayısının ise 28 bin 200'e ulaştığı aktarıldı. Açıklamada Batı Şeria'da ise İsrail güçlerinin saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 180'e, yaralıların sayısının ise 2 bin 700'e yükseldiği ifade edildi.

gr4e.jpg

KAYIP VE ENKAZ ALTINDA 3 BİNDEN FAZLA KİŞİ VAR

İletişim kesintileri nedeniyle bilgi toplamanın zor olduğu vurgulanan açıklamada, bin 700’ü çocuk olmak üzere 3 bin 250 kişinin hala kayıp ya da enkaz altında olduğu aktarıldı.

Açıklamada, yakıtın tükendiği Şifa Hastanesi’nde 6 prematüre bebeğin ve 9 hastanın hayatını kaybettiği belirtildi. İsrail saldırılarında 202 sağlık personeli ve 36 sivil savunma mensubunun hayatını kaybettiği ifade edilen açıklamada, 130'dan fazla personelin de yaralandığı aktarıldı.

35 HASTANEDEN 25'İ HİZMET DIŞI

Gazze Şeridi'ndeki 35 hastaneden 25'inin ve 72 sağlık tesisinden 53'ünün yakıtlarının tükenmesi ya da bombardımanlar nedeniyle hizmet dışı kaldığı aktarılan açıklamada, saldırılarda 60 ambulansın hasar aldığı ve 53'ünün tamamen hizmet dışı kaldığı ifade edildi.

Öne Çıkanlar
'Fenerbahçe şu görüntüyü UEFA'ya gönderse ne olur' diyerek olacakları anlattı. Şansal Büyüka büyük rezaleti açıkladı
'Fenerbahçe şu görüntüyü UEFA'ya gönderse ne olur' diyerek olacakları anlattı. Şansal Büyüka büyük rezaleti açıkladı
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 14 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 14 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
Şener Üşümezsoy anında deprem açıklaması yaptı. Sabah Isparta - Burdur'da deprem oldu
Şener Üşümezsoy anında deprem açıklaması yaptı. Sabah Isparta - Burdur'da deprem oldu
KRT satıldı eski patron veda etti. Kim bu yeni patron? Bütün personel yeni patronun içeri girmesini bekliyor
KRT satıldı eski patron veda etti. Kim bu yeni patron? Bütün personel yeni patronun içeri girmesini bekliyor
MasterChef All Star 148. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 148. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da kim elendi? 12 Ekim Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?
MasterChef All Star’da kim elendi? 12 Ekim Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?
Son Haberler
Diyarbakır’da kırmızı ışık ihlali kaza getirdi Yaşam
Diyarbakır’da kırmızı ışık ihlali kaza getirdi
Kassam Tugayları sözcüsünden '70 rehineyi bırakmaya hazırız' açıklaması Dünya
Kassam Tugayları sözcüsünden '70 rehineyi bırakmaya hazırız' açıklaması
Şehit Üsteğmen Tarık Koçoğlu'nun birliğindeki askerler ve komutanlarından Koçoğlu'na hazırlanan video yeniden gündem oldu Gündem
Şehit Üsteğmen Tarık Koçoğlu'nun birliğindeki askerler ve komutanlarından Koçoğlu'na hazırlanan video yeniden gündem oldu
Ev arsa iş yeri tarla tapu değerini düşük gösteren yandı. Bunu yapanın paçası tutuştu Ekonomi
Ev arsa iş yeri tarla tapu değerini düşük gösteren yandı. Bunu yapanın paçası tutuştu
Yanık yanık türkü söyleyerek pos cihazını istedi Gündem
Yanık yanık türkü söyleyerek pos cihazını istedi
İsrail ve ABD'yi Amerikan traşını yasaklayarak protesto etti Gündem
İsrail ve ABD'yi Amerikan traşını yasaklayarak protesto etti
Trabzonspor'un yıldızına milli takım sürprizi Spor
Trabzonspor'un yıldızına milli takım sürprizi