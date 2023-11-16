Gazze'deki çatışmalarda öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 50'ye yükseldi

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yaşanan çatışmalarda 31 Ekim'den bu yana öldürülen asker sayısının 50'ye yükseldiğini açıkladı.

KAYNAK: AA
Gazze'deki çatışmalarda öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 50'ye yükseldi

Ordudan yapılan açıklamada, Gazze'nin kuzeyindeki çatışmalarda yüzbaşı rütbesindeki 2 askerin daha öldüğü belirtildi

Çatışmalarda 2 İsrail askerinin de ağır yaralandığı ifade edildi.

Gazze Şeridi içindeki çatışmalarda 31 Ekim'den bu yana öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 50'ye yükseldi.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde öldürdüğü Filistinlilerin sayısı 11 bin 320'ye yükseldi.

İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310’dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığı duyuruldu.

Gazze Şeridi içerisindeki çatışmalarda da 50 İsrail askeri öldürüldü.

İsrail’e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze’deki hükümete göre 7 Ekim’den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi’nde 4 bin 710’u çocuk ve 3 bin 160’ı kadın olmak üzere 11 bin 500 kişi öldürüldü.

Batı Şeria ve Kudüs’te de 7 Ekim’den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 197 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 74 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.

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