Gazze'deki Cibaliya Mülteci Kampı’nda ölü, yaralı ve kayıp sayısı bine yükseldi

İsrail'in Cibaliya Mülteci Kampı'na saldırısında ölü, yaralı ve kayıp sayısının 1000'e yükseldiği bildirildi.

Gazze'deki Cibaliya Mülteci Kampı’nda ölü, yaralı ve kayıp sayısı bine yükseldi

Gazze’deki Sağlık Bakanlığının Facebook sayfasından yazılı açıklama yapan Bakanlık Sözcüsü Eşref el-Kudra, “Cibaliya katliamında şehit, yaralı ve kayıp sayısı 1000.” ifadelerini kullandı.

Kudra, gece 03.47’de yaptığı açıklamasında daha fazla ayrıntı vermedi.

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı’na düzenlediği ikinci bombardımanda onlarca kişinin öldüğü ve yaralandığı bildirilmişti. Sivil savunma ekipleri ve bölge sakinleri, arama kurtarma çalışması başlatmıştı.

Gazze’deki Sağlık Bakanlığının açıklamasında, İsrail savaş uçaklarının saldırısında ilk belirlemelere göre 100 kişinin hayatını kaybettiği ve kampta bulunan sivil yerleşim yerlerinden 6 Blok Mahallesi’nin tamamen yerle bir olduğu belirtilmişti.

aw067174-14.jpg

Öne Çıkanlar
Dilan Engin Polat olayında hangi bankalar işin içinde?
Dilan Engin Polat olayında hangi bankalar işin içinde?
Ali Koç'un nefes kesen İsrail operasyonunu Şerafettin Tilki ortaya çıkardı. Batshuayi'nin kardeşini bomba yağarken sığınaktan nasıl kurtardı?
Ali Koç'un nefes kesen İsrail operasyonunu Şerafettin Tilki ortaya çıkardı. Batshuayi'nin kardeşini bomba yağarken sığınaktan nasıl kurtardı?
Black Friday ne zaman? 2023 Black Friday Kasım ayı indirimleri ne zaman başlıyor?
Black Friday ne zaman? 2023 Black Friday Kasım ayı indirimleri ne zaman başlıyor?
“Aşağıdakilerden hangisi aşağıdadır”ı bilerek uzman olanlar öğretmenlere zulmedecek!
“Aşağıdakilerden hangisi aşağıdadır”ı bilerek uzman olanlar öğretmenlere zulmedecek!
Yılmaz Özdil emeklilere ikramiye verilecek tarihi açıkladı. Emekli olmayanlar bile tarihi duyunca şok oldu
Yılmaz Özdil emeklilere ikramiye verilecek tarihi açıkladı. Emekli olmayanlar bile tarihi duyunca şok oldu
MasterChef All Star 136. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 136. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Hepsi Grubu'nun eski üyesi Cemre Kemer ikinci kez anne oluyor Magazin
Hepsi Grubu'nun eski üyesi Cemre Kemer ikinci kez anne oluyor
Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan sanık firar etti. İş adamına suikast davasında yargılanıyorlardı Gündem
Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan sanık firar etti. İş adamına suikast davasında yargılanıyorlardı
Kış hastalıklarına böyle savaş açıyor. İşte mucize ot Şifalı Bitkiler
Kış hastalıklarına böyle savaş açıyor. İşte mucize ot
Küresel piyasalar pozitif seyir izliyor Ekonomi
Küresel piyasalar pozitif seyir izliyor
Zehir tacirlerine baskın Gündem
Zehir tacirlerine baskın
Netflix'te en çok izlenenler belli oldu. İki Türk yapımı zirveye yerleşti Teknoloji
Netflix'te en çok izlenenler belli oldu. İki Türk yapımı zirveye yerleşti
Okan Buruk son kararını verdi Spor
Okan Buruk son kararını verdi