İsrailli milletvekilinden skandal paylaşım: Gazze yeryüzünden silinmeli

İsrail’de iktidardaki Likud Partisi milletvekili Galit Distel Atbaryan sosyal medya hesabından "Gazze yeryüzünden silinmeli" şeklinde skandal ifadeler kullandı.

İsrailli milletvekilinden skandal paylaşım: Gazze yeryüzünden silinmeli

İsrail ile HAMAS arasında çatışmalar şiddetlenerek devam ederken, İsrail tarafından skandal bir açıklama geldi.

İsrail’de iktidardaki Likud partisi milletvekili Galit Distel Atbaryan'dan skandal bir açıklama geldi. Atbaryan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Gazze yeryüzünden silinmeli." ifadelerini kullandı.

'GAZZE YERYÜZÜNDEN SİLİNMELİ'

Milletvekili yaptığı paylaşımda İsraillilere, "Birbirinizden nefret etmeyin. Canavarlar sizden yeterince nefret ediyor. Düşmandan nefret edin. Canavarlardan nefret edin." şeklinde seslenirken şu ifadeleri kullandı:

"İç çekişmenin en ufak bir kırıntısı, çıldırtıcı derecede aptalca bir enerji israfıdır. Bu enerjiyi tek bir şeye yatırın; Gazze'nin tamamını yeryüzünden silmek. Gazzeli canavarlar ya güneydeki çitlere gidecek ve Mısır topraklarına girmeye çalışacak ya da ölecekler. Gazze yeryüzünden silinmeli."

FİLİSTİNLİLERİ NAZİLER OLARAK TANIMLADI

Batı Şeria’daki Filistinlileri de “Naziler” olarak tanımlayan ve onlar için “ateş ve duman” dileyen İsrailli milletvekili, “İntikamcı ve zalim bir İsrail ordusuna ihtiyaç var. Daha azı ahlaka aykırıdır. Tamamen etik dışıdır.” yorumunu yaptı.

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