Gazze'deki Endonezya Hastanesi'nde yakıtın bitmesi sonucu elektrik tamamen kesildi

Gazze’nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesinde bulunan Endonezya Hastanesi, İsrail saldırıları nedeniyle elektrik, su ve iletişimden tamamen yoksun kaldı.

KAYNAK: AA
Gazze'deki Endonezya Hastanesi'nde yakıtın bitmesi sonucu elektrik tamamen kesildi

Hastanede yaralı ve hasta olanların yanı sıra yerinden edilmiş binlerce Filistinli de sığındı.

Hastane yönetimi, yakıtlarının bittiğini ve faaliyetlerinin durma noktasına geldiğini açıkladı.

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, hastanenin karanlığa gömüldüğünü ve acil yardıma ihtiyaç duyduğunu bildirdi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik aralıksız saldırıları devam ederken Gazze'nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesi'nde elektrik, su ve iletişimin kesildiği bildirildi.

Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesinde bulunan yaralı ve hastaların yanı sıra yerinden edilmiş binlerce Filistinlinin sığındığı Endonezya Hastanesi'nde elektrik tamamen kesildi. Jeneratörler, yakıtın bitmesi nedeniyle durdu ve hastane karanlığa gömüldü.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının Telegram hesabında konuyla ilgili açıklama ve görüntüye yer verildi.

Açıklamada, Gazze'nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesi'nin elektriği, suyu ve iletişiminin tamamen kesildiği kaydedildi.

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde bulunan Endonezya Hastanesi Müdürü Atıf el-Kahlut, 8 Kasım'da yaptığı açıklamada, sadece 24 saat yetecek kadar yakıtları kaldığını, yeni bir gelişme olmazsa bu sürenin sonunda faaliyetlerinin duracağını belirtmişti.

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