İsrail ordusundan Gazze'de vurdukları hastanelere dair acı itiraf

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki hastanelerin "Hamas'ın askeri kanadı İzeddin el-Kassam Tugayları tarafından askeri amaçlarla kullanıldığını iddia ederek, bu hastanelerin Uluslararası koruma statüsünü kaybedebileceği" iddiasında bulundu.

KAYNAK: AA
İsrail ordusundan Gazze'de vurdukları hastanelere dair acı itiraf

Hagari, düzenlediği günlük basın toplantısında İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Kassam Tugaylarının Gazze Şeridi'ndeki hastaneleri askeri amaçlarla kullandığını ileri süren Hagari, bu neden bölgedeki hastanelerin "uluslararası mahkemedeki özel korumasını kaybedeceğini" öne sürdü.

ULUSLARARASI KORUMA STATÜSÜNÜ KABUL ETMİŞ OLDU

Hagari'nin bu açıklaması, 7 Ekim’den bu yana devam eden saldırılarda Gazze’de vurduğu hastanelerinin uluslararası koruma statüsünde olduğunun kabulü olarak algılandı.

İsrail ordusu, geçen ay başlayan saldırılarında Gazze'de bulunan 35 hastaneden 22'sini hedef aldı.

Ayrıca İsrail tankları ve güçleri, Gazze'nin kuzeyindeki bazı hastaneleri de kuşatma altında tutuyor.

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