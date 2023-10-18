Gazze’deki hastane saldırısında çocuklarının öldüğünü öğrenen doktor ayakta duramadı

İsrail’in Gazze’deki bir hastaneyi hedef alarak yüzlerce kişiyi öldürdüğü saldırıda o an hastanede bulunmayan bir doktor, çocuklarının saldırıda öldüğünü öğrenince ayakta durmakta zorlandı. Doktorun o görüntüleri yürekleri sızlattı.

Gazze’deki hastane saldırısında çocuklarının öldüğünü öğrenen doktor ayakta duramadı

7 Ekim sabahı Hamas'ın silahlı kolu İzzeddin El-Kassam Tugayları, 'Aksa Tufanı' operasyonunu başlattı. Ardından ise İsrail Gazze'yi vurmaya başladı.

Her geçen gün insanlık dramanın yaşandığı bölgede 17 Ekim akşamında El-Ehli Hastanesi vuruldu. Büyük bir bölümünün kadın, çocuk ve bebeklerden oluştuğu en az 500 kişi hastane saldırısında hayatını kaybetti.

AYAKTA DURMAKTA DAHİ ZORLANDI

Saldırıda hayatını kaybedenler arasında çocuklarının olduğunu öğrenen bir doktorun yaşadığı acı dolu anlar yürekleri sızlattı.

Sosyal medyada 1.1 milyon takipçisi bulunan Ahmed Hijazi tarafından paylaşılan görüntülerde çocuklarının hayatını kaybettiğini öğrenen doktor büyük bir acı yaşarken ayakta durmakta dahi zorlandı. Doktorun gözyaşları içinde dua ettiği anlar herkesi kahretti.

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