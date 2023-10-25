NYT İsrail’in hastane katliamı iddiasını çürüttü: Kanıt olarak sunulan roket İsrail'den ateşlendi

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nde el-Ehli Baptist Hastanesi yakınına düştüğünü ve Filistinli İslami Cihad grubu tarafından atıldığını iddia ettiği roket için kanıt gösterdiği video üzerinde New York Times'ın yaptığı inceleme, videonun bu iddiayı doğrulamadığını ortaya koydu.

KAYNAK: AA
NYT İsrail’in hastane katliamı iddiasını çürüttü: Kanıt olarak sunulan roket İsrail'den ateşlendi

ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times'ın uzmanları, ABD ve İsrail'in 17 Ekim'deki hastane saldırısının sorumlusunun İslami Cihad olduğu yönündeki iddialarını desteklemek için dolaşıma soktuğu Al-Jazeera videosunu detaylı şekilde inceledi.

Uzmanlar, ABD'li ve İsrailli yetkililerin videoya ilişkin iddialarının ve analizlerinin "doğru olmadığı" sonucuna vardı.

Videodaki roketin hastanedeki patlamayla "bir ilgisi olmadığı" sonucuna varan uzmanlar, burada görülen roketin havada patladığını ancak hastane saldırısının bu patlamadan 7 saniye sonra meydana geldiğini belirtti.

ROKET, GAZZE'DEN DEĞİL İSRAİL'DEN ATILDI

New York Times'ın konuyla ilgili haberinde Al-Jazeera'nın videosunun, İsrail ordusu tarafından X platformu üzerinden defalarca paylaşıldığı ve çeşitli televizyon kanallarında kullanıldığına işaret edildi.

Haberde, "NYT, videodaki roketin hastane yakınına hiç yaklaşmadığı sonucuna vardı. Bu roket, Gazze'den değil İsrail'den atıldı. Roket, İsrail-Gazze sınırının üzerinde hastanenin en az 2 mil ötesinde patladı." ifadesi kullanıldı.

Haberde ayrıca "NYT'nin bulguları, hastane patlamasına tam olarak neyin ve kimin neden olduğu sorusunu yanıtlamıyor. İsrailli ve ABD'li istihbarat ajanslarının, bu patlamaya arızalanan bir Filistin roketinin yol açtığı iddiası hala muhtemel olsa da Times'ın analizi, buna yönelik sunulan kanıtı şüpheli buluyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

PATLAMA SIRASINDA İSRAİL BOMBARDIMAN YAPIYORDU

Haberde, uzmanların yaptığı incelemeye göre hastanenin vurulma anında İsrail bombardımanının sürdüğü ve hastane vurulmadan önceki 2 dakika içinde hastane yakınında 2 patlama yaşandığı bilgisi verildi.

İsrail ordusu sözcüsü Nir Dinar, NYT'ye yaptığı açıklamada, hastane yakınını bombalamadıklarını söyledi ancak en yakın bombanın hastanenin ne kadar uzağına düştüğüne dair detay vermedi.

ABD, "FARKLI YORUM" DEMEKLE YETİNDİ

ABD'li istihbarat yetkilileri ise dün yaptıkları açıklamada, Al-Jazeeranın videosundaki roketin "arıza yapan bir Filistin roketi" olduğunu öne sürdü.

Üst düzey bir istihbarat yetkilisi de ortaya çıkan bilgilerin bu sonucu değiştirebileceğini, ancak şu anda vardıkları sonuca güvenlerinin "yüksek" olduğunu ifade etti.

NYT'nin bulgularını sorduğu bir ABD istihbarat yetkilisi ise NYT ve ABD istihbaratının videoyu "farklı şekillerde yorumladığını" söylemekle yetindi.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 308'i asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı bildirildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 2 bin 704'ü çocuk ve 1584'ü kadın, 364'ü yaşlı olmak üzere 6 bin 546 kişinin öldüğünü, 17 bin 439 kişinin yaralandığını duyurdu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 100'ün üzerinde Filistinlinin öldüğü belirtildi.

Çatışmalarda 20'si Filistinli, 3'ü İsrailli ve biri Lübnanlı olmak üzere 24 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 39 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihad Hareketi'nden 6, Hamas'tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından da 2 kişi öldü, biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirdi.

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