Gazzeli kanser hastaları Türkiye'de

Gazze'den çıkarılan bazı kanser hastalarıyla refakatçilerini taşıyan iki uçak, Türkiye'ye geldi. Hastaların tedavilerine Bilkent Şehir Hastanesi'nde devam edilecek.

KAYNAK: AA
Gazzeli kanser hastaları Türkiye'de

Gazze'den çıkarılan bazı kanser hastalarıyla refakatçilerini taşıyan ve Mısır'ın El Ariş Havalimanı'ndan hareket eden Türkiye'ye ait iki uçak, Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi.

Hastaların sağlık durumunu yolculuk boyunca Türkiye'den getirilen 9 kişilik uzman sağlık personeli takip etti. 27 hasta tedavilerine başlanmak üzere ambulanslarla Bilkent Şehir Hastanesi'ne getirildi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Gazze'ye yönelik sağlık yardımları, hastalar ve yaralıların Türkiye'ye transferi için bugün Mısır'da yürüttüğü yoğun görüşme trafiğinin ardından, bazı hastalarla birlikte Mısır'dan Ankara'ya döndü.

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Ambulansa binen hastalarla Bakan Koca'nın yakından ilgilendiği görüldü.

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