Gazze'ye destek veren Youcef Atal terörü övme suçundan gözaltına alındı

Nice'in futbolcusu Youcef Atal yaptığı paylaşım nedeniyle Fransa polisi tarafından gözaltına alındı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Gazze'ye destek veren Youcef Atal terörü övme suçundan gözaltına alındı

Alman basınında yer alan haberlere göre; Nice forması giyen Youcef Ataf gözaltına alındı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle hakkında soruşturma açılan Ataf Nice kentinde dün akşam saatlerinde gözaltına alındı

Yahudilere beddua eden bir kişinin sosyal medya hesaplarından paylaşan Youcef Atal'ın 'nefrete kışkırtma' ve ‘terörü övme’ gerekçesiyle gözaltına alındığı aktarıldı.

Youcef Atal'ın ifadesinin ardından hakim karşısına çıkmasının beklendiği vurgulandı. Youcef Atal, paylaşımı silmesine ve özür dilemesine rağmen Fransa Ligue 1 ekibi Nice tarafından kadro dışı bırakılmıştı.

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