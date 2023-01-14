Uzmanı açıkladı. Gebelik o ağrıları artırdı

DHA’nın haberine göre; Özellikle kadınlarda görülen ve günlük hayatı tehdit eden kuyruk sokumu ağrılarına ilişkin Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Akif Çaçan, “Uzun süre oturmak, yere düşmek ve gebelik bu ağrılara neden olabilir. Belirtileri genellikle sert zeminde oturunca başlar ve bazen ağrıların şiddeti yükselebilir. Ağrı sadece kuyruk sokumu bölgesinde oluşur, bacağa veya vücuttaki herhangi bir yere yansımaz. Bu ağrılar çoğu zaman önemsenmediğinden ya da dile getirilmediğinden kronikleşip tedavisi zor hale gelebilir” ifadelerini kullandı.

Dr. Öğr. Üyesi Çaçan, kuyruk sokumu ağrılarının genellikle kadınlarda görüldüğünü belirterek şunları açıkladı:

“Kuyruk sokumu ağrısı omurgamızın en alt kısmında bulunan üçgen şekilli 3 ila 5 omurgayı içeren koksiks kemiğinden kaynaklanan ağrıdır. Daha çok 40 yaş üstü kadınlarda görülen bu ağrılar çoğu zaman önemsenmediğinden ya da sosyal nedenlerden dolayı dile getirilemediğinden kronikleşip tedavisi zor hale gelebilir”

SKOPİ EŞLİĞİNDE SİNİR BLOKAJLARI TEDAVİDE CİDDİ FAYDA SAĞLAR

Dr. Öğr. Üyesi Çaçan, hastalığın tanısında ilk basamağın fiziki muayeneden geçtiğini ifade ederek, şöyle devam etti:

“Fiziki muayenede kuyruk sokumuna dokunmakla şiddetli bir ağrı oluşabilir. Ağrı kuyruk sokumunun en ucunda veya eklem bölgesinde olabilir. Muayene sonrasında hastadan dinamik röntgen istenip kuyruk sokumunun hareketliliği değerlendirilir. İleri derece hareket varsa dengesizlik mevcuttur. Röntgende ağrıyı açıklayacak bir patoloji yoksa MR veya Bilgisayarlı Tomografi gerekebilir. Kuyruk sokumunun tedavi sürecini geciktirecek ekstra ağrı yapacak somut bir hastalık varsa gerekli müdahaleler yapılır. İlk basamak olarak tedavide uzun süre aynı pozisyonda oturmamak, iş ergonomisi, ağır kaldırmamak gibi yaşam tarzı değişiklikleri yapılmalıdır. Oturma minderleri, sıcak su banyoları önerilebilir. Fayda görülmediğinde medikal tedavi uygulanır. Geçmeyen ağrılar durumunda fizik tedavi, masaj, manipülasyon uygulamaları veya lokal enjeksiyonlar yapılabilir. Ayrıca skopi eşliğinde sinir blokajları da tedavide ciddi fayda sağlayabilir. Bu tür koruyucu yöntemlerin hiç birinden fayda sağlanamazsa cerrahi olarak kuyruk sokumu kemiği çıkarılır. Cerrahi sonrası iyileşme dönemi de ortalama 4 ila 6 ay sürebilir.”

GEBELİK VE UZUN SÜRE OTURMAK AĞRIYA ZEMİN HAZIRLAR

Kuyruk sokumu ağrılarının sık olma nedenlerine işaret eden Dr. Öğr. Üyesi Çaçan, şu bilgileri verdi:

“Kuyruk sokumu ağrılarının nedenleri arasında uzun süre oturmak, yere düşmek ve gebelik bulunmaktadır. Diğer nedenlerden biride idiopatik yani sebebi tam olarak anlaşılamayandır. Bunun yanında kabızlık, enfeksiyon, kıl dönmesi, hemoroid, tümör, jinekolojik nedenler, pelvik taban bozukluğu, koksiks ucunda çıkıntı olması gibi durumlar da bu ağrıya neden olabilir. Kuyruk sokumu ağrılarının belirtileri genellikle sert zeminlerde oturunca başlar ve bazen ağrıların şiddeti çok yüksek olabilir. Ağrı sadece kuyruk sokumu bölgesinde oluşur bacağa veya vücuttaki herhangi bir yere yansımaz. Ağrı cinsel ilişki sırasında, dışkılama veya hızlı şekilde ayağa kalkarken oluşabilir.”