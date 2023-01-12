Bu yöntemle ilaçlara veda edebilirsiniz. 5 dakika içinde baş ağrısını yok ediyor

Ensonhaber’de yer alan habere göre; Bazen kısa dönemli bazen de uzun dönemli ortaya çıkan baş ağrılarından kurtulmak için ağrı kesicilere başvurulduğu biliniyor.

Herkes tarafından yaşanan yaygın problemlerden biri de baş ağrısı olduğu vurgulandı. Çekilmeyecek derecede olan baş ağrıları günlük yaşamı olumsuz etkilediği bildirildi.

Baş ağrılarının çoğunlukla görülen sebepleri ise stres, az su tüketimi, açlık, hava değişimleri, düzensiz uyku, fazla kafein tüketimi, basınç değişimi oluyor. Bunun gibi birçok sebebe dayanan ağrıların bazıları hafif olsa da bazıları dayanılmaz hale gelebiliyor.

Siz de sağlık sebeplerinizden dolayı ilaç tüketemiyorsanız ya da ilaç içmek istemiyorsanız kesinlikle bu yöntemi deneyin. 5 dakika içerisinde bağ ağrınızdan eser kalmayacak.

BAŞ AĞRISINDAN 5 DAKİKADA KURTULUN

Başınız ağrıyorsa sağ burun deliğinizi kapatın.

Sonrasında 5 dakika boyunca sol burun deliğinizden nefes alın.

Bu sayede baş ağrısından kurtulabilirsiniz.

YORGUNLUĞU BİTİRİYOR

Eğer kendinizi yorgun hissediyorsanız sol burun deliğinizi kapatın ve sağ burun deliğinizden nefes alın. Bu yöntem zihninizi de açacaktır. Bu yöntem eski bir doğu kültürüdür. Deneyin ve farkı görün!