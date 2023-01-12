12 Ocak 2023 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Sağlık
  • >
  • Bu yöntemle ilaçlara veda edebilirsiniz. 5 dakika içinde baş ağrısını yok ediyor

Bu yöntemle ilaçlara veda edebilirsiniz. 5 dakika içinde baş ağrısını yok ediyor

Başınız ağrıyorsa sağ burun deliğinizi kapatarak ve 5 dakika boyunca sol burun deliğinizden nefes alırsanız bu sayede baş ağrısından kurtulabileceğiniz bildirildi.

Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe - 14:23
Takip Et

5 dakika içinde baş ağrısını yok eden yöntem

Bu yöntemle ilaçlara veda edebilirsiniz. 5 dakika içinde baş ağrısını yok ediyor
+
Aa
-

Ensonhaber’de yer alan habere göre; Bazen kısa dönemli bazen de uzun dönemli ortaya çıkan baş ağrılarından kurtulmak için ağrı kesicilere başvurulduğu biliniyor.

Herkes tarafından yaşanan yaygın problemlerden biri de baş ağrısı olduğu vurgulandı. Çekilmeyecek derecede olan baş ağrıları günlük yaşamı olumsuz etkilediği bildirildi.

Baş ağrılarının çoğunlukla görülen sebepleri ise stres, az su tüketimi, açlık, hava değişimleri, düzensiz uyku, fazla kafein tüketimi, basınç değişimi oluyor. Bunun gibi birçok sebebe dayanan ağrıların bazıları hafif olsa da bazıları dayanılmaz hale gelebiliyor.

Siz de sağlık sebeplerinizden dolayı ilaç tüketemiyorsanız ya da ilaç içmek istemiyorsanız kesinlikle bu yöntemi deneyin. 5 dakika içerisinde bağ ağrınızdan eser kalmayacak.

BAŞ AĞRISINDAN 5 DAKİKADA KURTULUN

Başınız ağrıyorsa sağ burun deliğinizi kapatın.

Sonrasında 5 dakika boyunca sol burun deliğinizden nefes alın.

Bu sayede baş ağrısından kurtulabilirsiniz.

YORGUNLUĞU BİTİRİYOR

Eğer kendinizi yorgun hissediyorsanız sol burun deliğinizi kapatın ve sağ burun deliğinizden nefes alın. Bu yöntem zihninizi de açacaktır. Bu yöntem eski bir doğu kültürüdür. Deneyin ve farkı görün!

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Müge Anlı'dan ayrılan Arif Verimli'den şaşırtan itiraf. Öküz ölünce ortaklık bozuldu tabii
1
﻿Müge Anlı'dan ayrılan Arif Verimli'den şaşırtan itiraf. Öküz ölünce ortaklık bozuldu tabii
﻿Müge Anlı'dan ayrılan Arif Verimli'den şaşırtan itiraf. Öküz ölünce ortaklık bozuldu tabii
﻿Ronaldo'ya şeriatla yönetilen Suudi Arabistan'da zina ayrıcalığı
2
﻿Ronaldo'ya şeriatla yönetilen Suudi Arabistan'da zina ayrıcalığı
﻿Ronaldo'ya şeriatla yönetilen Suudi Arabistan'da zina ayrıcalığı
﻿Milan'ı 10 kişiyle devirdi. İtalya Kupası'nda Torino çeyrek finale çıktı
3
﻿Milan'ı 10 kişiyle devirdi. İtalya Kupası'nda Torino çeyrek finale çıktı
﻿Milan'ı 10 kişiyle devirdi. İtalya Kupası'nda Torino çeyrek finale çıktı
﻿Ümit Özat'tan Murat Sancak'a: Madem bu kadar mertsin. Söylesene Ali Koç'a
4
﻿Ümit Özat'tan Murat Sancak'a: Madem bu kadar mertsin. Söylesene Ali Koç'a
﻿Ümit Özat'tan Murat Sancak'a: Madem bu kadar mertsin. Söylesene Ali Koç'a
﻿Ekonomist Şeref Oğuz’dan bankada parası olanlara uyarı. Bakan Nebati'nin ne zaman karaya oturacağını açıkladı
5
﻿Ekonomist Şeref Oğuz’dan bankada parası olanlara uyarı. Bakan Nebati'nin ne zaman karaya oturacağını açıkladı
﻿Ekonomist Şeref Oğuz’dan bankada parası olanlara uyarı. Bakan Nebati'nin ne zaman karaya oturacağını açıkladı
﻿Son dakika. İmamoğlu'ndan hakkında açılan yeni davaya ilişkin ilk açıklama
6
﻿Son dakika. İmamoğlu'ndan hakkında açılan yeni davaya ilişkin ilk açıklama
﻿Son dakika. İmamoğlu'ndan hakkında açılan yeni davaya ilişkin ilk açıklama
﻿Bozdağ'dan Sinan Ateş cinayeti açıklaması
7
﻿Bozdağ'dan Sinan Ateş cinayeti açıklaması
﻿Bozdağ'dan Sinan Ateş cinayeti açıklaması
﻿Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Sabancı Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Sabancı Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Sabancı Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Borsa günün ilk yarısında yükseldi
﻿Borsa günün ilk yarısında yükseldi
﻿Borsa günün ilk yarısında yükseldi
﻿Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
﻿Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
﻿Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.