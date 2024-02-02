Gebelikte astıma dikkat

Hamileyken, her şey için kaygılanmanız normaldir. Bebeğiniz sağlıklı mı büyüyor? İki kişiye yetecek kadar besin alıyor musunuz? Hatta çok fazla kaygılanmak bebeğiniz için zararlı olabilir mi? Ve eğer sizden biriyseniz Astımlı hamile kadınların% 4 ila% 8’i Solunum zorluklarını ve bunları tedavi etmek için kullandığınız ilaçları listeye eklemelisiniz.

Astım akciğerlerdeki hava yollarının daralmasına, şişmesine ve fazla mukus üretmesine yol açan kronik bir hastalıktır. Bu, göğüste baskı, öksürük, hırıltı ve nefes almada güçlük gibi diğer solunum sorunlarına neden olur. Hamilelikte astım belirtileriniz kötüleşebilir veya komplikasyonlara sebep olabilir mi?

ASTIM VE HAMİLELİK

Uzmanlar, iyi kontrol edilen astımı olan hamile kadınların genellikle hamilelik sırasında sorunsuz olduklarını belirtiyor. Astımınızın olması, hamilelik komplikasyonlarına maruz kalacağınız anlamına gelmez. Kontrol edilebilir bir hastalıktır. Astımlı birçok kadının sağlıklı hamilelikleri olur. Hamilelik sırasında vücudunuzdaki değişimler nedeniyle astım belirtileriniz farklılık gösterebilir.

Astım nöbeti riskiniz artabilir, bu yüzden solunan kortikosteroidler gibi uzun süreli ilaçlarınızı düzenli kullanmak için doktorunuzla görüşmeniz gereklidir. Kontrol edilmeyen astım ise bazı ciddi hamilelik komplikasyonlarına yol açabilir.

Haftada iki veya daha fazla kez bir acil inhaler (solunum yollarını açan) kullanmanız gerekiyorsa astımınız kontrol edilmemiş demektir; ayda iki veya daha fazla kez geceleri nefes almada zorlanarak uyanmak; veya yılda iki veya daha fazla kez söz konusu acil ilaç için reçetenizi tekrar doldurmanız gerekir.

Bu komplikasyonlardan bazıları şunlardır:

PREEKLAMPSİ:



Bu, çok yüksek tansiyon, ödem, görme bozuklukları ve şiddetli baş ağrısı ile karakterize edilen bir durumdur. Araştırmacılar astım ve preeklampsi arasındaki ilişkinin nedenini tam olarak bilmiyorlar, ancak astımın iltihaplanmaya neden olduğunu düşünüyorlar. Bu iltihaplanma, plasentaya ve beslediği bebeğe kan akışını azaltarak kan basıncını yükseltir. Bir çalışmada Şiddetli astımı olan hamile kadınlarla astımı kontrol edilen kadınlar karşılaştırıldığında, şiddetli astımı olan kadınların preeklampsi olma olasılığının kontrol edilen kadınlara göre% 30 daha fazla olduğu görüldü.



GEBELİK YAŞINA GÖRE KÜÇÜK (SGA):



Bir SGA bebeği, yaş ve cinsiyete göre en alt yüzde 10’luk dilimde doğar. Bir çalışmada Şiddetli veya orta derecede astımı olan hamile kadınların SGA bebek doğurma şansı hafif astımı olan kadınlara göre% 48 ve% 30 daha fazladır2. Astım oksijen seviyelerini etkiler ve bu da gelişen bir bebeğin kan akışını ve büyümesini etkiler.

DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIĞI:

Yayınlanan bir çalışmada Alerji ve Klinik İmmünoloji Dergisi astımlı kadınların, astımı olmayan kadınların doğurduğu bebeklerden 38 gram (yaklaşık 1.3 ons) daha hafif bebekler doğurduğu bulundu.

Kontrol edilmeyen astımı olan kadınların bebekleri yaklaşık 2 ons daha hafiftir. Yine oksijen - ya da eksikliği - bir faktör olarak görünüyor. Annenin düşük oksijenlenmesi, plasentanın düşük oksijenlenmesine ve bebeğin büyümesine neden olabilir.

ASTIM NASIL TEDAVİ EDİLİR

Astım ve hamileliğin zararlı etkilerinden korunmanın en iyi yolu, belirtilerinizi ilaçlarla ve yaşam tarzı değişiklikleriyle iyi tedavi etmektir.

Yaşam tarzı değişiklikleri Hamilelik sırasında astım ataklarına neden olabilecek tek şey ilaç değildir.