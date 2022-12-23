Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi için ilana çıktı

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Üniversiteye bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31. ve 50/d maddeleri ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili hükümleri uyarınca “Öğretim Görevlisi/Araştırma Görevlisi" alımı yapılacak olup ayrıntılı bilgi aşağıda yer almaktadır.

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