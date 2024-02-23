Gebze’de eski kız arkadaşının evini yakan şüpheli kamerada

Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, dün gece Yavuz Sultan Selim Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, B.U. isimli şüpheli, ayrıldığı eski kız arkadaşı S.K.'yı arayarak yeniden barışmak istedi. Ancak S.K., teklifi reddetti. Bunun üzerine B.U., S.K.'nın oturduğu eve giderek etrafına benzin döküp ateşe verdi. Ardından da olay yerinden uzaklaştı. Yangını fark eden çevredekiler, itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, B.U.'nun evin etrafına benzin döktüğü ve sigarasıyla ateşlediği görülüyor. B.U.'nun daha sonra hızla kaçtığı da kameraya yansıyor. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlatarak, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.