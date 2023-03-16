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Gebze'de iki araç çarpıştı: 1 yaralı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe - 16:51
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Gebze'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı

Gebze'de iki araç çarpıştı: 1 yaralı
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İHA

Kaza, Tatlıkuyu Mahallesi Ahmet Pembegüllü Bulvarı’nda meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Ş.K yönetimindeki  hafif ticari araç ile karşı yönden gelen N.D. idaresindeki otomobil ile çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle otomobil sürücüsü N.D.’nin eşi M.D. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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