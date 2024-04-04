Gece kulübü yangınında ölen gençten kahreden haber. 10 gün önce baba olmuş

Kaynak: Haber Merkezi
Gece kulübü yangınında ölen gençten kahreden haber. 10 gün önce baba olmuş
İstanbul’da gece kulübü yangınında hayatını kaybeden 21 yaşındaki Hüseyin Ak’ın 2 yıl önce evlendiği ve 10 gün önce de baba olduğu öğrenildi.

İstanbul’un Beşiktaş ilçesi Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Gönenoğlu Sokak'ta, 2 Mart tarihinde binanın eksi 1'inci katındaki Masquerade adlı gece kulübünde yangın çıktı.

Çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden 29 kişiden Diyarbakırlı elektrik teknisyeni 21 yaşındaki Hüseyin Ak'ın cenazesi, otopsi işlemlerinden sonra yakınlarına teslim edildi. Ak, getirildiği Diyarbakır'ın Ergani ilçesi Kemertaş Mahallesi'nde toprağa verildi.

1 YILDIR İSTANBUL'DAYMIŞ

Hüseyin Ak'ın 2 yıl önce evlenip 1 yıl önce İstanbul'a yerleştiğini ifade eden babası Erol Ak, "Oğlum elektrik teknisyeniydi. Asansör işlerini yapıyordu. Onu çalışmaya çağırdılar. Çalıştığı yerde yangın çıkmış. Oğlum evliydi, 10 günlük çocuğu var. Ben çocuğumu kaybettim, başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

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YENİ BABA OLMUŞTU

Hüseyin Ak’ın kuzeni Murat Ak ise İş yerinin ihmali olduğunu ve kaçak bir yapı olduğunu söyledi. Kuzeninin 21 yaşında olduğunu söyleyen Ak, “Orada kaynak yapan kişi tarafından yangın çıkıyor. Orada zehirlenmeye maruz kalarak vefat ediyorlar. Başımız sağ olsun. Yeni baba olmuştu. Umarım sorumlular hakkında gereken işlemler yapılır. Bu acıyı Allah kimseye yaşatmasın" ifadelerini kullandı.

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NE OLMUŞTU?

İstanbul’un Beşiktaş İlçesi Gayrettepe Mahallesi Gönenoğlu Sokak'ta 16 katlı bir binanın eksi 1 ve eksi 2. katında bulunan Masquerade isimli gece kulübünde yangın çıktı. Çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetti.

İstanbul Valisi Davut Gül, olay sonrası yaptığı açıklamada, Yaralananlar ve ölenlerin gece kulübündeki tadilatta çalışan kişiler olduğunu duyurmuştu.

Yaşanan olay sonrası İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yangının çıkış anını sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

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İşte yangının çıkış anı,

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