Gece kulübünde başlayan kavga sokağa taştı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde gece kulübünde başlayan kavga sokağa taştı. Kavga neticesinde bir kişi sol bacağından bıçaklanarak hastaneye kaldırıldı.

KAYNAK: İHA
Gece kulübünde başlayan kavga sokağa taştı

Olay, İzmit Barlar Sokağı olarak bilinen Şahabettin Bilgisu Caddesi’nde bir gece kulübünde meydana geldi.

İddiaya göre, gece kulübünde iki grup arasında başlayan tartışma dışarıda kavgaya dönüştü.

aw935329-01.jpg

Kavga neticesinde bir kişi sol bacağından bıçaklanarak yaralandı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesiyle sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerince ambulanstaki ilk müdahalenin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

aw935329-05.jpg

Polis, bıçaklama eylemini gerçekleştirip kaçan şahıs ya da şahısları yakalamak için soruşturma başlattı.

aw935329-02.jpg

İlgili Haberler
Büyükler kavga etti çocuklar izledi
Büyükler kavga etti çocuklar izledi
Yoldan hızlı geçme kavgası kanlı bitti
Yoldan hızlı geçme kavgası kanlı bitti
Kavgalı olduğu kişinin evini kurşunlayan şahıs tutuklandı
Kavgalı olduğu kişinin evini kurşunlayan şahıs tutuklandı
Ev sahibi kiracı kavgası kanlı bitti. Ev sahibini 8 kurşunla öldürdü
Öne Çıkanlar
DP altılı masayı ağardan sattı: Eski DP’li isimden bomba Mehmet Ağar iddiası
DP altılı masayı ağardan sattı: Eski DP’li isimden bomba Mehmet Ağar iddiası
Vatandaşa ensar-muhacir edebiyatı yapan işverenler
Vatandaşa ensar-muhacir edebiyatı yapan işverenler
Maaş zamları belli oldu mu? Emekli ve memur maaşları ne kadar oldu?
Maaş zamları belli oldu mu? Emekli ve memur maaşları ne kadar oldu?
Kanser hastası çocukların ilaç talepleri reddedildi
Kanser hastası çocukların ilaç talepleri reddedildi
Kerberos ne demek? Kerberos sıcakları ne anlama geliyor?
Kerberos ne demek? Kerberos sıcakları ne anlama geliyor?
Erdoğan’la Bahçeli arasındaki seyyanen zam görüşmelerini içeriği sızdı
Erdoğan’la Bahçeli arasındaki seyyanen zam görüşmelerini içeriği sızdı
Son Haberler
İki servis minibüsü çarpıştı Yaşam
İki servis minibüsü çarpıştı
Uludağ Milli Parkı kararı Resmi Gazete'de Güncel
Uludağ Milli Parkı kararı Resmi Gazete'de
Beşiktaş Ausburg maçı hangi kanalda? Belli oldu Spor
Beşiktaş Ausburg maçı hangi kanalda? Belli oldu
İsrail'in Cenin saldırısı Washington'da protesto edildi Dünya
İsrail'in Cenin saldırısı Washington'da protesto edildi
Galatasaray Csakvar maçının kanalı belli oldu. Angelino sahnede Spor
Galatasaray Csakvar maçının kanalı belli oldu. Angelino sahnede
Diyanet'ten yurtdışı hutbelerine 'FETÖ' ayarı Güncel
Diyanet'ten yurtdışı hutbelerine 'FETÖ' ayarı