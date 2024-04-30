Sağlıklı beynin sırları ortaya çıktı. Uzmanlar açıkladı

Bebeklik ve çocukluk dönemlerinde beyin gelişimi hızlı bir şekilde gerçekleşirken, bu gelişim aslında yaşam boyu devam eder. Beyin, her yaşta kendini yenileyebilir, gelişebilir ve yeni nöronlar üretebilir.

Geçmişte, insanların fiziksel ve zihinsel gelişiminin sadece belirli bir yaşa kadar sürdüğü ve sonrasında gerilediği düşünülürdü. Ancak, nöroplastisite üzerine yapılan güncel çalışmalar, bu düşüncenin doğru olmadığını ortaya koymuştu.

Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Zeynep Aydın, beyin hücrelerinin yapısını oluşturan maddelerin sağlıklı beslenme ile daha kaliteli ve dayanıklı hale gelebileceğini vurgulayarak, beyin sağlığının korunmasının önemini belirtiyor. Beyin, vücuttaki kaslar gibi, kullanıldıkça gelişir ve formunu korur.

Prof. Dr. Zeynep Aydın, sağlıklı bir beyin için haftada en az üç kez, 30 dakika yürüyüş veya spor yapılmasını öneriyor ve eğitim düzeyi yüksek olan veya kendini sürekli geliştiren bireylerin ileri yaşlarda beyin hastalıklarına daha az yakalandığını ifade ediyor.

Harvard mezunu psikiyatrist ve beslenme uzmanı Uma Naidoo, sağlıklı beslenmenin beyin üzerindeki olumlu etkilerini vurguluyor.

Naidoo'ya göre, beyni güçlendiren besinler şunlardır:

1. Baklagiller

2. Kırmızı Orman Meyveleri

3. Bitter Çikolata

4. Yeşil Yapraklı Sebzeler

5. Kuruyemiş

Beyin Sağlığını Korumanın Yolları:

1. Sigarayı Bırakmak: Sigara, damar daralması ve tıkanıklığına yol açarak inme riskini artırır.

2. Alkol Tüketimini Sınırlamak: Aşırı alkol tüketimi, inme riskini artırabilirken, ölçülü tüketim riski azaltabilir.

3. Dengeli Beslenmek: Sağlıklı bir diyet, kan basıncını düzenleyerek inme riskini azaltabilir.

4. Egzersiz Yapmak: Düzenli fiziksel aktivite, kan dolaşımını iyileştirerek inme riskini düşürür.

5. Kilo Kontrolü: Sağlıklı bir kilo, hipertansiyon, diyabet ve yüksek kolesterol riskini azaltır.

6. Stresi Yönetmek: Stres azaltıcı aktiviteler ve rahatlama teknikleri, inme riskini azaltabilir.

7. Hipertansiyonu Kontrol Altında Tutmak: Yüksek tansiyon, inme riskini artıran bir faktördür ve kontrol altında tutulmalıdır.

Bu önerilere dikkat ederek, beyin sağlığınızı koruyabilir ve yaşam boyu zihinsel kapasitenizi artırabilirsiniz.