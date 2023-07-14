Yoldan hızlı geçme kavgası kanlı bitti

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde otomobilin sokaktan hızlı geçmesi üzerine iki grup arasında kavga yaşandı. Kavga neticesinde 2 kişi silahla yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Yoldan hızlı geçme kavgası kanlı bitti

(İHA) Olay, Doğan Mahallesi Eski Değirmen Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir otomobilin sokaktan hızlı geçmesi üzerine, iki grup arasında kavga çıktı.

Kavganın büyümesi üzerine otomobilde bulunan A.D., tabancasıyla Onur Ç. ve babası Mürsel Ç.’yi vurdu.

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Yaralılardan birinin koluna diğerinin bacağına kurşun isabet etti. A.D., hızla olay yerinden uzaklaşırken durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.

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İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için soruşturma başlattı.

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