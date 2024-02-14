Gece kulübünde rica cinayeti

Bursa Lefkoşe Caddesi’nde bir gece kulübünde gerçekleşen olayda, Şükrü Karakaya ve arkadaşları 25 yaşındaki Cuma Toktaş, 29 yaşındaki Gaye K. ve Ayhan Aydın, otomobille gece kulübünün önüne geldi. Otomobili gece kulübünün karşısına par eden Karakaya, “arkadaşının ricası” üzerine yanında getirdiği tabancayla kulübe kurşun yağdırdı.

Karakaya, olayla ilgili, "Önce şaka yapıyor sandım. Alkolün de etkisiyle onu kıramayıp, gazinoya rastgele ateş ettim. " ifadesini kullandı.

ESKİ POLİS HAYATINI KAYBETTİ

Karakaya’nın ateş açması sonucunda güvenlik kulübesinde oturan kulübün şoförü Murat Kayalı, kapıda bekleyen iş yeri çalışanları Mehmet Cengiz ve Zülfü Eren ağır yaralandı. Şüpheli şahıslar kaçarak olay yerinden uzaklaşırken, yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Göğsüne mermi isabet eden Kayalı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Murat Kayalı'nın eski polis memuru olduğu ve 10 yıl önce görevinden istifa ettiği öğrenildi.

ESKİ SEVGİLİYE KURŞUN TEHDİDİ

Olay hakkında çalışma başlatan polis ekipleri, kulübün eski çalışanlarından Gaye K.’nin, iş yeri sahibi Bülent K. ile daha önce ilişkisinin bulunduğunu ve ardından da Ayhan Aydın ile birlikte olduğunu belirledi. Bu sebeple, Bülent K. ve Ayhan Aydın arasında bir husumet olduğunu ve Gaye K.'nin daha önce Bülent K.'yi iş yerini kurşunlamakla tehdit ettiği öğrenildi.

Gaye K. ile Ayhan Aydın'ın azmettirmesiyle Cuma Toktaş ile Şükrü Karakaya'nın gece kulübüne ateş ettikleri gün yüzüne çıktı.

4 ŞÜPHELİDEN 3'Ü TUTUKLANDI

Gaye K., Şükrü Karakaya, Cuma Toktaş ve Ayhan Aydın yakalanarak gözaltına alındı. 3 şahıs 'kasten öldürmek' ve 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından tutuklanırken, Gaye K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yürütülen soruşturma sonrasında iddianame hazırlandı. Hazırlanan idianamede, Şükrü Karakaya, Cuma Toktaş ve Ayhan Aydın hakkında müebbet hapis ve Gaye K. hakkında 25 yıla kadar hapis cezası istendi.