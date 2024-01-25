Gece terlemesi nedir? Gece terlemesi neden olur?

Gece terlemesi, bir kişinin uykuda aşırı terlemeyle karakterize edilen bir durumdur. Bu durum genellikle uyandıktan sonra giysilerin veya yatağın ıslak olmasıyla kendini gösterir.

GECE TERLEMESİ NEDEN OLUR?

Gece terlemesi birçok farklı nedenle ortaya çıkabilir:

Menopoz: Kadınlarda menopoz döneminde hormonal değişiklikler, gece terlemesine neden olabilir.

Enfeksiyonlar: Vücuttaki bir enfeksiyon, özellikle de ateşe neden olan bir enfeksiyon, gece terlemesine yol açabilir.

Hormonal Değişiklikler: Hormon bozuklukları veya tiroid sorunları gibi hormonal değişiklikler gece terlemesine sebep olabilir.

Sinir Sistemi Bozuklukları: Sinir sistemi bozuklukları, özellikle otonom sinir sistemi ile ilgili problemler, terleme kontrolünü etkileyebilir.

Kanser: Bazı kanser türleri, özellikle lenfoma, gece terlemesine neden olabilir.

İlaçlar: Bazı ilaçlar, özellikle antidepresanlar veya ateş düşürücü ilaçlar, gece terlemesine neden olabilir.

Metabolik Bozukluklar: Şeker hastalığı gibi metabolik bozukluklar da gece terlemesine sebep olabilir.

Eğer gece terlemesi şikayetiniz varsa, bu durumu değerlendirmek ve altında yatan nedeni belirlemek için bir sağlık profesyoneli ile görüşmeniz önemlidir. Uygun tedavi, temel nedenin belirlenmesine bağlı olarak farklılık gösterebilir.