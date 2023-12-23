Geceyi alevler aydınlattı. 3 kişi kurtarıldı

İHA’nın aktardığına göre, Ulusal Egemenlik Caddesi’nde bir restoranın üst katındaki evde yangın çıktı. Sebebin belirlenemeyen yangın nedeniyle evin içi dumanla doldu. Vatandaşların haber vermesiyle bölgeye itfaiye, polis ve ambulans yönlendirildi.

İtfaiye ekipleri, üst kattaki yangına müdahale etti. Yangında, evdeki üç kişi itfaiye tarafından çıkarılarak ambulansa teslim edildi. Yangından sağ kurtulan vatandaşlara ambulansta müdahale edildi.

Olaya tanık olan bir vatandaş "Evde iki kadın ve yaşlı bir erkek kalıyormuş. İtfaiye hepsini sağ olarak evden çıkarmayı başardı" dedi.