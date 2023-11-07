Geçmeyen grip için kurtarıcı karışım ortaya çıktı. Sabahları dipçik gibi kalkacaksınız

Süt ve sarımsak, sağlığımız için çok yararlı olan iki besindir. Bu besinler birleştiğinde, doğal bir antibiyotik etkisi yaratırlar. Bu karışım, gribin yanı sıra, öksürük, zatürre ve astım gibi solunum yolu hastalıklarına da iyi gelir. Sarımsak, allicin adlı bir madde içerir. Bu madde, sarımsağa antibakteriyel, anti-inflamatuar ve antimikrobiyal özellikler kazandırır. Sarımsaklı süt, sarımsağın bu özelliklerini sütün besleyici değeriyle birleştirir. Böylece, burun tıkanıklığı ve öksürük gibi gribin sebep olduğu rahatsızlıkları giderir.