Geçmeyen grip için kurtarıcı karışım ortaya çıktı. Sabahları dipçik gibi kalkacaksınız

Geçmeyen grip için önerilen sarımsaklı sütün mucize faydaları dikkat çekti. Sabahları da bu mucize karışımla enerjik uyanılacağı ortaya çıktı.

Mehmet Şahincileroğlu KAYNAK: Haber Merkezi
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Geçmeyen grip için kurtarıcı karışım ortaya çıktı. Sabahları dipçik gibi kalkacaksınız 1
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Geçmeyen grip için kurtarıcı karışım ortaya çıktı. Sabahları dipçik gibi kalkacaksınız 2

Grip, mevsim geçişlerinde sıkça karşılaştığımız bir sağlık sorunudur. Gribin uzun sürmesi ve hayat kalitemizi olumsuz etkilemesi, can sıkıcı ve stresli bir durumdur. Gribi doğal bir yöntemle tedavi etmek isterseniz, süt ve sarımsak gibi iki mucizevi besini bir arada kullanabilirsiniz. Bu karışım, gribin neden olduğu boğaz ağrısı, burun tıkanıklığı gibi belirtileri ortadan kaldırmanın yanı sıra, sabahları daha enerjik ve zinde hissetmenizi sağlar.

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Geçmeyen grip için kurtarıcı karışım ortaya çıktı. Sabahları dipçik gibi kalkacaksınız 3

İşte gribi doğal yolla tedavi eden bu karışımın faydaları ve yapılışı…

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Geçmeyen grip için kurtarıcı karışım ortaya çıktı. Sabahları dipçik gibi kalkacaksınız 4

Süt ve sarımsak, sağlığımız için çok yararlı olan iki besindir. Bu besinler birleştiğinde, doğal bir antibiyotik etkisi yaratırlar. Bu karışım, gribin yanı sıra, öksürük, zatürre ve astım gibi solunum yolu hastalıklarına da iyi gelir. Sarımsak, allicin adlı bir madde içerir. Bu madde, sarımsağa antibakteriyel, anti-inflamatuar ve antimikrobiyal özellikler kazandırır. Sarımsaklı süt, sarımsağın bu özelliklerini sütün besleyici değeriyle birleştirir. Böylece, burun tıkanıklığı ve öksürük gibi gribin sebep olduğu rahatsızlıkları giderir.

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Geçmeyen grip için kurtarıcı karışım ortaya çıktı. Sabahları dipçik gibi kalkacaksınız 5

Sarımsaklı süt, sadece gribi tedavi etmekle kalmaz, aynı zamanda hastalıklardan korunmaya da yardımcı olur.

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Geçmeyen grip için kurtarıcı karışım ortaya çıktı. Sabahları dipçik gibi kalkacaksınız 6

Günde bir bardak sarımsaklı süt içmek, kışın sık görülen soğuk algınlığı, grip ve zatürre gibi hastalıklara karşı bağışıklık sistemini güçlendirir.

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Geçmeyen grip için kurtarıcı karışım ortaya çıktı. Sabahları dipçik gibi kalkacaksınız 7

Eğer bu hastalıklara yakalanırsanız da, sarımsaklı süt içmek, hastalığın daha çabuk ve kolay atlatılmasını sağlar.

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Geçmeyen grip için kurtarıcı karışım ortaya çıktı. Sabahları dipçik gibi kalkacaksınız 8

Sarımsaklı süt içmek; kuru öksürüğü keser, boğaz ağrısını hafifletir, kan basıncını düşürür, kolesterol seviyesini azaltır, kalp ve damar sağlığını korur, sindirim sistemini düzenler, karaciğerin temizlenmesine katkıda bulunur, kireçlenme ve eklem ağrılarını azaltır, cildi temizler ve güzelleştirir, uykuya dalma ve uyku kalitesini artırır. Sarımsaklı süt yapmak için, bir bardak sütü bir tencereye koyun ve kaynatın.

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Geçmeyen grip için kurtarıcı karışım ortaya çıktı. Sabahları dipçik gibi kalkacaksınız 9

Kaynayan sütün içine üç diş sarımsağı ezerek atın ve birkaç dakika daha kaynatmaya devam edin. Sütü ocaktan alın ve ılımaya bırakın.

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Geçmeyen grip için kurtarıcı karışım ortaya çıktı. Sabahları dipçik gibi kalkacaksınız 10

İsterseniz biraz bal veya tarçın ekleyerek tatlandırabilirsiniz. Sarımsaklı sütü, sabahları aç karnına veya akşamları yatmadan önce içebilirsiniz.

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Geçmeyen grip için kurtarıcı karışım ortaya çıktı. Sabahları dipçik gibi kalkacaksınız 11

UYARI: Sarımsaklı süt, bazı kişilerde alerji veya hassasiyete neden olabilir. Bu nedenle, tüketmeden önce doktorunuza danışmanız önerilir. Hamile ve emziren kadınların da tüketmemesi veya doktorlarına danışması gerekir.

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