Öksürük grip boğaz ağrısı olanlar akın ediyor. Şifa deposunun faydaları saymakla bitmiyor. 50 gramı 20 liradan satılıyor

Öksürük grip boğaz ağrısı gibi şikâyeti olanların akın ettiği 50 gramı 20 liradan satılan şifa deposu ıhlamurun faydaları dikkat çekti.

KAYNAK: Haber Merkezi
Öksürük grip boğaz ağrısı olanlar akın ediyor. Şifa deposunun faydaları saymakla bitmiyor. 50 gramı 20 liradan satılıyor

Editör: Naim Arıoğlu

Bolu’da hava sıcaklıklarının azalması nedeniyle, soğuk algınlığına yakalananlar aktarlara koşuyor.
50 gramı 20 lira olan ıhlamur, Bolu’da en çok ilgi çeken ürün oldu.

Şifa deposu ıhlamurun faydaları saymakla bitmiyor.

Aktar Mehmet Karaman, “Grip, öksürük gibi rahatsızlıkları olanlar ıhlamura başvuruyor. Türk milletinin geleneksel çaresi budur” dedi.

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IHLAMURUN GELENEKSEL KULLANIMLARI VE FAYDALARI NELERDİR?

-Cildi yaşlanmaya ve güneşe maruz kalmaktan koruyabilir.

-Kireç çiçekleri, özellikle terlemenin iyi gelebildiği soğuk algınlığı ve diğer rahatsızlıkların tedavisine yardımcı olmak için kullanılır.

-Taze veya kuru çiçeklerden yapılan çay, spazm önleyici, terletici, balgam söktürücü, hipotansif, müshil ve yatıştırıcıdır.

-Ihlamur toz haline getirilip, ardından yanıklara veya ağrılı yerlere uygulanabilir.

-Kurutulmuş ıhlamur çiçekleri histeri, kusma ve anksiyeteyle ilgili çoğu bozukluğun kontrolüne yardımcı olabilir.

-Ihlamur yaprakları ateşi düşürmeye yardımcı olabilir.

-Bitki özü ve çiçek ayrıca kaşıntılı cilt için merhemlerde kullanılır

-Soğuk suyla mısır nişastası ile kireç çiçeği çayı sıkıştırması, göz çevresindeki koyu halkalara yardımcı olabilir.

-Uçucu yağ, rahatlamak, gece terlemelerini azaltmak ve balgamdan kurtulmak için de faydalıdır.

-Ihlamur çiçeğinden elde edilen yağ aromaterapide de yoğun olarak kullanılmaktadır.

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IHLAMUR ÇAYI NASIL HAZIRLANIR?

Bir tatlı kaşığı miktarındaki kurutulmuş ıhlamur çiçeği ve yaprak karışımının üzerine 1 bardak kaynar su dökülmeli ve 10 dakika süreyle demlendikten sonra içilmelidir.

Ayrıca ıhlamur çiçeğinin soğuk infüzyonu, sıcak yaz günlerinde canlandırıcı bir etkiyle susuzluğu giderebilir. Menopozla ilgili hafif sıcak basmaları için de kullanılır.

1 avuç taze ıhlamur çiçeğini 1 litre suyla birleştirerek soğuk suda ıhlamur çiçeği infüzyonu yapılabilir.

Fiziksel egzersiz veya masajdan sonra soğuk ıhlamur çayı, çözünmüş atık ürünlerin atılımını vücudun temizlenmesini destekler.

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IHLAMUR HANGİ HASTALIKLARA İYİ GELİR?

-Migren (baş ağrıları)

-Uykusuzluk

-Aşırı kanama

-İdrar kaçırma

-Romatizma

-Öksürük

-Bronşit

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