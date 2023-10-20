Grip ve nezleden koruyan çay ortaya çıktı. Vücut direncini doğal yöntemlerle artırıyor

Havaların soğuması ile birlikte grip ve nezleden korunmak isteyen vatandaşlar, vücut direncini doğal yöntemlerle arttırmak için kış çayı tüketmeye başladığı bildirildi.

KAYNAK: İHA
Grip ve nezleden koruyan çay ortaya çıktı. Vücut direncini doğal yöntemlerle artırıyor

Merkezi Aydın’da bulunan ve ülke genelinde 100’ün üzerindeki şubesi ile hizmet veren Tuğba Kuruyemiş doğal ilaç olarak bilinen zencefil, zerdeçal, tarçın, meyan kökü, havlıcan, karanfil, kuşburnu ve bamya çiçeği karışımdan özel bir formül ile yapılan ‘kış çayı’ özellikle boğaz iltihabı ve soğuk algınlığına karşı tüketildiği ifade edildi.

Kış günlerinde vücudu dirençli tutmak ve hastalıklardan korumak amacıyla tüketilen kış çaylarına rağbet artmaya başladı. Bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyen vatandaşlar grip ve nezleden korunmak için, bitkisel çaylara yöneldi. Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de pandemiden sonra insanların ilaç yerine doğal ürünleri tercih etmeye başladığını belirten Ahmet Tonkul, son dönemde ıhlamur, adaçayı, zencefil gibi ürünlere yoğun ilgi olduğunu belirterek şunları dile getirdi:

“Tuğba Kuruyemiş olarak asırlık geleneklerle kış çayı hazırlıyoruz. Her yaştan herkesin tüketimine uygun olan bu bitkisel doğal çaylarımız yoğun ilgi görüyor. Çeşitli baharatlardan üretilen kış çayını çocuklar ve ilaç kullanamayan hamile kadınlar da tüketebiliyor. İlaçların mutlaka bir yan etkisi olduğu için birçok kişi doğal yollarla kendini korumaya özen gösteriyor. Her yıl sonbahardan kış mevsimine giriş döneminde ürünü hazırlayıp ülke genelindeki mağazalarımızda kış köşesi hazırlıyoruz. Ürün yoğun ilgi görüyor”

“ASIRLIK GELENEKLERLE HAZIRLANIYOR”

Kış çayının aslında yeni bir buluş olmadığını aslında asırlık bir geleneği yeniden halkla buluşturduklarını belirten Tonkul şunları dile getirdi:

”Biz aslında kültürümüzde önemli bir yeri olup unutulmaya yüz tutan geleneği sürdürüyoruz. Bir zamanlar insanların çoğu köylerde yaşadığı için bu tür doğal bitkilerden elde edilen çaylar çok daha fazla tüketilirdi. Ancak şehir yaşantısının yoğunlaşması ile bazı gelenekler kayboldu. Bu nedenle eskiden ninelerimizin yaptığı bu çayı şimdi biz yapıp halkın tüketimine sunuyoruz."

Kış çayının, astım, bronşit, öksürük, nefes darlığı ve balgam sökücü gibi birçok solunum yolu enfeksiyon hastalıklarına iyi geldiği gibi vücudu virüslere karşı koruduğu belirtildi.

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