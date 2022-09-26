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Adanaspor Önder Karaveli'yi resmen açıkladı

Beşiktaş'tan ayrılan Önder Karaveli'nin yeni adresi Adanaspor oldu.

Haber Giriş: 26 Eylül 2022 Pazartesi - 20:30
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Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevi de yapan Önder Karaveli Adanaspor ile anlaştı

Adanaspor Önder Karaveli'yi resmen açıkladı
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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, teknik direktörlük konusunda Önder Karaveli ile prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktör Önder Karaveli'nin imza töreni 27 Eylül Salı günü saat 14:00'te Türkiye Spor Yazarları Derneği Adana Şubesi Nihan Geven Tesisleri'nde gerçekleşecektir." ifadelerine yer verildi.

Beşiktaş ile 14'ü Süper Lig olmak üzere 18 karşılaşmaya çıkan Karaveli, 9 galibiyet aldı. Ayrıca Önder Karaveli siyah-beyazlı ekip ile Süper Kupa'nın sahibi olmuştu.

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Adana'li
26.09.2022 21:08
Aramıza hoşgeldin sayın Karaveli.  
 
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