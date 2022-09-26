Adanaspor Önder Karaveli'yi resmen açıkladı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, teknik direktörlük konusunda Önder Karaveli ile prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktör Önder Karaveli'nin imza töreni 27 Eylül Salı günü saat 14:00'te Türkiye Spor Yazarları Derneği Adana Şubesi Nihan Geven Tesisleri'nde gerçekleşecektir." ifadelerine yer verildi.

Beşiktaş ile 14'ü Süper Lig olmak üzere 18 karşılaşmaya çıkan Karaveli, 9 galibiyet aldı. Ayrıca Önder Karaveli siyah-beyazlı ekip ile Süper Kupa'nın sahibi olmuştu.