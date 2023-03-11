Gedson Fernandes'e Almanya'dan talip çıktı

Beşiktaş'ta ortaya koyduğu başarılı futbolla dikkatleri üzerine çeken Gedson Fernandes, Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarına girdi.



LEVERKUSEN DEVREYE GİRDİ

Şenol Güneş'in takımın başına geçmesinden sonra performansı artan genç futbolcu için Alman kulübü harekete geçti. Bundesliga'nın köklü kulüplerinden Bayer Leverkusen, 24 yaşındaki yıldızı transfer etmek için kolları sıvadı. Sezon sonunda Beşiktaş ile masaya oturması beklenen Leverkusen'in önereceği rakamın ise 15 milyon euro olacağı öğrenildi.

ŞENOL GÜNEŞ'İN GÖZDESİ

Siyah Beyazlı kulüp, Gedson Fernandes'i astronomik bir teklif gelmediği sürece elden çıkarmak istemiyor. Gedson Fernandes, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in garanti oyuncularından biri olarak gözüküyor. Tecrübeli teknik adam, idmanlarda da onunla özel olarak ilgileniyor.

GALATASARAY'DA DA OYNADI

Beşiktaş, yıldız futbolcunun bonservisini geçen sezon Benfica'dan 6 milyon euro karşılığında almıştı. Bu sezon 25 karşılaşmada forma giyen Gedson'un golü bulunmazken 5 asisti var. Yıldız oyuncu, Tottenham ve Galatasaray formaları da giydi.