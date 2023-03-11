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Gedson Fernandes'e Almanya'dan talip çıktı

Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Gedson Fernandes'in Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen takımının peşinde olduğu iddia edildi.

Haber Giriş: 11 Mart 2023 Cumartesi - 11:40
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Gedson Almanya yolcusu

Gedson Fernandes'e Almanya'dan talip çıktı
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Beşiktaş'ta ortaya koyduğu başarılı futbolla dikkatleri üzerine çeken Gedson Fernandes, Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarına girdi. 

LEVERKUSEN DEVREYE GİRDİ
Şenol Güneş'in takımın başına geçmesinden sonra performansı artan genç futbolcu için Alman kulübü harekete geçti. Bundesliga'nın köklü kulüplerinden Bayer Leverkusen, 24 yaşındaki yıldızı transfer etmek için kolları sıvadı. Sezon sonunda Beşiktaş ile masaya oturması beklenen Leverkusen'in önereceği rakamın ise 15 milyon euro olacağı öğrenildi.

ŞENOL GÜNEŞ'İN GÖZDESİ
Siyah Beyazlı kulüp, Gedson Fernandes'i astronomik bir teklif gelmediği sürece elden çıkarmak istemiyor. Gedson Fernandes, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in garanti oyuncularından biri olarak gözüküyor. Tecrübeli teknik adam, idmanlarda da onunla özel olarak ilgileniyor.

GALATASARAY'DA DA OYNADI
Beşiktaş, yıldız futbolcunun bonservisini geçen sezon Benfica'dan 6 milyon euro karşılığında almıştı. Bu sezon 25 karşılaşmada forma giyen Gedson'un golü bulunmazken 5 asisti var. Yıldız oyuncu, Tottenham ve Galatasaray formaları da giydi.

 

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