Gedson Fernandes şoku. Güneş'ten sitem dolu açıklama

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kayserispor'u ağırlıyor.

Takımın yıldız isimlerinden Gedson Fernandes, ağrıları nedeniyle Kayserispor maçı kadrosunda yer almadı.

Gedson'un Konferans Ligi'nde oynanan Club Brugge maçında hafif bir sakatlık yaşadığı ve ağrılarının sürdüğü için Kayserispor maçının kadrosuna dahil edilmediği ifade edildi.

Şenol Güneş, Gedson yerine Chamberlain'e bu maçta şans verdi.

SİTEM DOLU AÇIKLAMA

Teknik direktör Şenol Güneş, Gedson ile ilgili sitem dolu bir açıklama yaptı.

Güneş açıklamasında, ''Gedson Fernandes'in hafif sakatlığı var. Özellikle açıklamadım bakalım kim söyleyecek diye. Doktor bana aynısını söylemedi. Doktora kızmıyorum. Ondan çıktığını düşünmüyorum. Dizilerde kulakla kapı dinleme vardır ya. Böyle şeyleri seviyoruz." ifadelerini kullandı.