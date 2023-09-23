Gedson Fernandes'e Avrupa devleri talip oldu. Club Brugge maçında izlendi

Beşiktaş'ta sergilediği başarılı oyunla adından söz ettiren ve taraftarın sevgilisi haline gelen Gedson Fernandes ile ilgili bir gelişme yaşandı.

Portekizli futbolcunun Club Brugge maçında 3 kulüp tarafından izlendiği iddia edildi.

DEV KULÜPLER İZLEDİ

Sabah'ta geçen habere göre; Gedson Fernandes'i Borussia Dortmund, Mönchengladbach ve Atletico Madrid, Club Brugge-Beşiktaş maçında stattan izledi.

İSTANBUL'DA DA İZLENECEK

Haberin devamında ise bu kulüplerin Gedson Fernandes'i İstanbul'daki maçlarda da izleyeceği yazıldı.

Beşiktaş, geçen sezon başında Gedson Fernandes'in bonservisinin yarısını 6 milyon Euro karşılığında Benfica'dan almıştı.

Beşiktaş'ta toplam 47 maça çıkan Portekizli yıldız, 4 gol atarken 9 asist yaptı.