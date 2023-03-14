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Gelecek Partisi'nde Kılıçdaroğlu istifası

Adıyaman'da Gelecek Partisi Besni İlçe Başkanı Aydın Öztürk, teşkilat üyeleriyle birlikte partisinden istifa etti.

Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı - 17:47
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Gelecek Partisi'nde Kılıçdaroğlu istifası

Gelecek Partisi'nde Kılıçdaroğlu istifası
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Gelecek Partisi Besni İlçe Başkanı Aydın Öztürk, teşkilat üyeleriyle birlikte partisinden istifa etti. Öztürk, "Partimiz; kuruluş amacından uzaklaşmıştır, kendi iradesi ile değil, CHP ve beraberindeki diğer partilerin güdümünde hareket eder hale gelmiştir. Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilen Kılıçdaroğlu'nun bizlerin, yani tabanın siyasi düşüncesi milliyetçi ve muhafazakar düşüncemize ters olması sebebi ile böyle bir karar aldım" dedi.

Gelecek Partisi'nin kuruluşundan bugüne ilçe başkanlığı görevini yürüten Aydın Öztürk, hem başkanlık görevinden hem de parti üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu. Başkan Öztürk, tüm ilçe teşkilatının da hem görevlerinden hem parti üyeliklerinden istifa ettiklerini duyurdu. Öztürk, "Genel Başkanımız Ahmet Davutoğlu liderliğinde kurulan partimiz, kuruluş ilkelerinden ve amacından uzaklaşarak teslimiyetçi bir anlayışla hareket etmeye başladı. Partimizin kuruluş amaçlarına uygun olmayan bu teslimiyetçi anlayışı kabul etmemiz mümkün değildi. Partimiz; kuruluş amacından uzaklaşmıştır, kendi iradesi ile değil, CHP ve beraberindeki diğer partilerin güdümünde hareket eder hale gelmiştir. Partimizin izlemiş olduğu siyasi duruştan ödün vererek çizmiş olduğu devlet çizgisinden şaşması kabul edilebilir bir durum değildir. Ayrıca cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilen Kılıçdaroğlu'nun bizlerin, yani tabanın siyasi düşüncesi milliyetçi ve muhafazakar düşüncemize ters olması sebebi ile böyle bir karar aldım. Bununla birlikte HDP'yle ortak hareket eden zihniyetle aynı yolda yürümemiz mümkün değildi. Bahsettiğim bu gerekçelerden dolayı kurucu ilçe başkanı olduğum Gelecek Partisi Besni ilçe Başkanlığı ve parti üyeliğinden istifa ediyorum" diye konuştu.

 

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