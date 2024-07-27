Gelin alma törenin insanları aldırmadan havaya ateş açan maganda

Kaynak: Haber Merkezi
Gelin alma törenin insanları aldırmadan havaya ateş açan maganda

Konya’da bir gelin alma merasiminde, bir kişi etrafındaki evlere ve insanlara aldırmadan havaya ateş açtı. Şans eseri kimse yaralanmazken, bu sorumsuz davranış sosyal medyada büyük tepki topladı.

Konya’da gerçekleşen bir gelin alma merasiminde yaşanan sorumsuz bir davranış, hem çevrede bulunanları hem de sosyal medya kullanıcılarını endişelendirdi. Merasim sırasında bir kişi, etrafındaki evlere ve insanlara aldırmadan havaya ateş açtı. Olayda şans eseri kimse yaralanmazken, bu tehlikeli hareket büyük tepki çekti. Olay anı cep telefonu kameralarına yansıdı. Videoların sosyal medyada paylaşılmasıyla birlikte, kullanıcılar bu tehlikeli davranışı sert bir şekilde eleştirdi.

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