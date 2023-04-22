Gelincik otu neye iyi geliyor?

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan gelinciğin faydaları dikkat çekti.

GELİNCİK NEDİR?

Yazın kırlarda yeti en ve gelincikgillere örnek olarak alınan bir çeşit çiçekli bitkidir. Çoğu kırmızı renklidir. Yaz aylarında toplanıp, gölgede temiz bir kâğıt üzerine serilerek kurutulur. İçerisinde rheadine vardır. Kokusu hoş değildir. Tadı da acıdır.

GELİNCİĞİN FAYDALARI

-Nefes darlığı, astım, bronşit ve göğüs nezlesinde rahatlık sağlar.

-Boğmacayı keser.

-Kan tükürme ve kan kusmayı keser.

-Uykusuzluğu giderir.

-Yanıkları iyileştirir.

-Yılancık da faydalıdır.

-Gelincik çiçeğinin en önemli özelliklerinden biri ağrı kesici olmasıdır.

- İçeriğinde bulunan antioksidanlar cilt sağlığı için oldukça önemlidir.

-Gelincik çiçeği sinirlilik, yorgunluk, stres ve uykusuzluk problemlerine karşı da etkilidir. Gelincik çayı vücudun rahatlamasını ve sakinleşmeyi sağlar.

-Kalsiyum, magnezyum ve çinko bakımından zengin olan gelincik çiçeği, saçların sağlıklı bir şekilde uzamasına yardımcı olur. Ayrıca saçlara parlak bir görünüm katar. Kepekli saçların tedavisinde de kullanılır. Gelincik çiçeği suyu kaynatıp soğutulduktan sonra kepekli bölgelere sürülür.

-Gelincik tohumunda yüksek oranda çinko vardır. Bu yüzden gelincik çiçeği beyaz kan hücrelerini arttırır ve bağışıklığı güçlendirir.

- Demir bakımından zengin olan gelincik çiçeği, kansızlığa iyi gelir. Bu sayede halsizlik ve enerji düşüklüğüne iyi gelir. Kalp sağlığına olumlu etkileri mevcuttur.

- Gelincik çiçeği kemik erimesi riskini azaltır, kemik sağlığını korur.

GELİNCİK OTU NASIL TÜKETİLİR?

Gelincik çiçeği, güzelce yıkanıp temizlendikten sonra kullanıma hazır bir hale gelir. Börek, meze, salata ve kavurma yapımında kullanılır. Ayrıca çay olarak da tüketilebilir. Gelincik çiçeğini güvenilir aktarlardan temin edebilirsiniz.

Dilerseniz, gelincik reçeli, otlu börek ve ısırgan ve gelincik otlu kahvaltı dilimi tarifine göz atabilirsiniz.

GELİNCİK OTU ÇAYI NASIL YAPILIR?

1 litre kaynar suyun içerisine 1 yemek kaşığı gelincik çiçeği eklenir ve 15 dakika demlenmesi için bekletilir. Çay demlendikten sonra süzülür ve bir fincana koyulur. İsteğe göre şekerle tatlandırılarak içilir. Gelincik çiçeği çayı, günde en fazla 1 fincan içilmelidir.

Not: Gelincik otunu satın alırken çay yapımında kullanacağınızı mutlaka belirtin.