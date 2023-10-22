Gelinin çiçeğini yakalamak için küçük çocukla verdiği mücadele tepki topladı

Bir düğünde gelinin çiçeğini yakalamak isteyen genç kadın, çiçeği yakalayan çocuğun üzerine atladı. Çiçeği çocuğun elinden aldıktan sonra bir de çocuğun üstüne yürümeye çalıştı ancak arkadaşı durdurdu. Bu anlara ait görüntüler sosyal medyada gündem oldu