Gelinin dudak uçuklatan yemek odası takımını olay oldu. Kaynana sinirlendi sunucu şok oldu

Nursel Ergin'in ev sahipliğindeki Gelinim Mutfakta programı, hafta içi her gün izleyicilerle buluşuyor.

Programda, gelinler ve kaynanaların arasındaki etkileşimler sık sık sosyal medyada konuşuluyor.

Özellikle Aleyna isimli yarışmacının istediği lüks yemek odası takımının fiyatı, stüdyodakileri hayrete düşürdü.

Ergin, fiyat karşısında "Hepimiz şaşırdık" yorumunu yaptı.

Gelinim Mutfakta'da yaşananlar, izleyiciler tarafından ilgiyle takip ediliyor.

Yarışmanın son bölümünde, Aleyna'nın tercih ettiği yemek odası takımının fiyatı, kaynanası Songül Hanım'ı öfkelendirdi.

132 bin lira değerindeki yemek odası takımı için ödeme yapmak istemesi, stüdyodaki herkesi şaşırttı.

Ergin, "Aleyna, hepimiz şoke olduk. Bu fiyat Türkiye standartlarına göre oldukça yüksek" dedi.

Yarışmacıların ve kaynanaların arasındaki gerginlik, programın popülerliğini artırıyor.

Aleyna'nın kaynanası Songül Hanım, yarışmacının yatak odası takımını da alacağını belirterek, “Haftasonumu mahvetti, mağazada herkes yüksek sesle konuştu” şeklinde dert yandı.

Aleyna ise, “Herkesin zevki farklı olabilir Nursel Hanım” diyerek cevap verdi ve fiyat konusunda eleştirilere maruz kaldı. Songül Hanım, mağaza çalışanlarının Aleyna'yı eleştirdiğini söyledi.