Gelinin kolundaki ve boynundaki altınlar olay oldu. Depremde eşini ve oğlunu kaybeden AKP'li başkan acıyı çabuk unuttu

AKP Gaziantep İl Başkanı 52 yaşındaki Murat Çetin, kendisinden 20 yaş küçük Avukat Naz Akdoğan ile geçtiğimiz gün evlendi.

6 Şubat Kahramanmaraş depreminde eşini ve oğlunu kaybeden AKP'li başkan, eşinin ve oğlunun ölüm yıl dönümünden önce 28 Ocak tarihinde de nişanlanmıştı.

Depremde Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu’nun kıydığı nikahta çift mutluluğa "evet" diyen çiftten gelinin aynı zamanda, bir dönem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatlığını yapan eski AKP İl Başkan Yardımcısı Ali Kemal Akdoğan'ın kız kardeşi olduğu ortaya çıktı.

DÜĞÜNDE TAKILAN ALTINLAR OLAY OLDU

AKP'li başkanın düğününde takılan takılar sosyal medyada gündem oldu.

Söz konusu düğünde gelinin kolundaki ve boynundaki altınların değeri dudak uçuklatırken yaşanan şatafatlı düğün gözlerden kaçmadı.

DÜĞÜNE KİMLER KATILDI

28 Ocak'ta nişanlanan çiftin nikah törenine, AKP Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, AKP Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Kilis Valisi Tahir Şahin, Enerji Tabi Kaynakları Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, AKParti Gaziantep Milletvekilleri İrfan Çelikaslan, Derya Bakbak, Ali Şahin, Mesut Bozatlı, CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, CHP İl Başkanı Reis Reisoğlu, MHP İl Başkanı Mustafa Bozgeyik, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Arif Özaydın, GİBTÜ Rektörü Şehmus Demir, eski milletvekilleri Şamil Tayyar, Mehmet Erdoğan, Nejat Koçer katıldı.

BİR SENE ÖNCE EŞİNİ VE OĞLUNU KAYBETTİ

7 Temmuz'da il başkanlığı koltuğuna oturan Çetin, 6 Şubat depremlerinde önce diş hekimi eşi Aylin Dilbaz Çetin’i sonra da eczacılık öğrencisi oğlu Mehmet Fevzi Çetin’i kaybetti.

ENKAZDAN KURTARILMIŞTI

Kendisini enkazdan kurtaran itfaiye personeliyle bir araya gelen Çetin, "6 Şubat depremlerinde göstermiş olduğunuz çaba, gayret ve özveri inkar edilemez. Keza itfaiye ekiplerimizin canla başla çalışmaları neticesinde enkazdan kurtulabildim ve bugün burada sizlere teşekkür edebiliyorum." demişti.