Gelinini öldürüp cesedini yakmıştı. Kan donduran ifadesi ortaya çıktı

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde, husumetli olduğu gelini Hatice Öğüt'ü (46) ahırda av tüfeğiyle öldürüp, cesedini ateşe veren Kamil Öğüt (72), jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Öğüt jandarmadaki ifadesinde, oğluyla arasının bozulmasına gelininin neden olduğunu, bu konuyu konuşmak için gittiğinde bir anlık sinirle cinayeti işlediğini söyledi.

Gelinini öldürüp cesedini yakmıştı. Kan donduran ifadesi ortaya çıktı

Atlıdere Mahallesi'nde yaşayan Kamil Öğüt, dün saat 08.00 sıralarında, aynı mahallede yaşayan ve ailevi sorunlar nedeniyle husumetli olduğu gelini Hatice Öğüt'ün evine gitti. Evin bahçesindeki ahırda, iddiaya göre ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın uzaması üzerine Kamil Öğüt, yanındaki av tüfeğini gelinine doğrultup, ateşledi. Öğüt, ardından kanlar içinde yere yığılan gelinin cesedinin üzerine ahırdaki samanları atıp, ateşe verdi. Silah sesini duyanların ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevler, komşuların müdahalesiyle söndürüldü. Sağlık ekipleri, Öğüt'ün hayatını kaybettiğini ve cesedinin bir bölümünün yandığını belirledi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Jandarma olayın ardından kaçan Kamil Öğüt'ü olay yerine 2 kilometre uzaklıkta bulunan ormanlık alanda, suç aleti av tüfeğiyle yakalayıp, gözaltına aldı. Öğüt jandarmadaki sorgusunda, oğluyla sürekli çeşitli nedenlerle kavga ettiklerini belirterek, "Aramızın bozulmasına, oğlumun benden uzaklaşmasına gelinim neden oluyordu. Bu olayları konuşmak için olay günü yanına gittim. Tartıştık. Bir anlık sinirle otomobildeki av tüfeğimi alıp, cinayeti işledim" dedi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Fethiye Adliyesi'ne sevk edilen Kamil Öğüt, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.(DHA)

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