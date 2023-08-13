Gelinle damadın etrafında drift atan sürücüye ceza yağdı

Aksaray’da trafiğe açık alanda yolun ortasında duran gelin ve damadın etrafında drift atan sürücüye, 20 bin 342 TL para cezası kesilirken, ehliyetine 2 ay el konuldu, araç ise 2 ay süreyle trafikten men edildi.

KAYNAK: İHA
Gelinle damadın etrafında drift atan sürücüye ceza yağdı

Aksaray Hacılarharmanı Mahallesi Otogar Kavşağı'nda dün akşam saatlerinde, arkadaşının düğün konvoyuna lüks aracıyla katılan C.O. (26), konvoyda düğün aracını durdurarak gelin ve damadı aşağıya indirdi.

Trafiğe açık alanda ve oldukça işlek olan caddede gelin ve damadı kavşağın ortasına koyan arkadaşları meydanı C.O. isimli şahsa bıraktı. Onlarca kişinin hayatını hiçe sayan ve trafikte seyreden araçlara da aldırış etmeyen C.O. isimli sürücü, lüks aracıyla gelin ve damadın etrafında drift atmaya başladı. Drift attığı sırada etrafa toplanan arkadaşları onu alkışlarla desteklerken, tüm bu yaşananlar anbean cep telefonu kamerasına yansıdı.

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"HAYIRLI UĞURLU OLSUN KARDEŞİM"

Özellikle magandalığını da cep telefonu kamerasıyla kayda aldıran sürücü, bir de görüntünün altına imzasını atarak, sosyal medyada “Hayırlı uğurlu olsun kardeşim” notuyla paylaştı. Trafikte seyreden diğer araç sürücüleri ise gitmek için yolda magandanın drift atmasını beklemek zorunda kaldı. Bazı sürücüler ise aldırış etmeden yoluna devam etti.

CEZA YAĞDI

Sosyal medyadan paylaşılan görüntülere ulaşan Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, harekete geçerek araştırma başlattı. Olayla ilgili yapılan çalışmalar sonucunda plakası belirlenen edilen aracın sürücüsü de tespit edildi. Sürücüye drift atmaktan 20 bin 342 TL para cezası, TCK’nın 179/2 maddesi gereği “Kişilerin hayat, sağlık veya malvarlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare” çerçevesinde adli işlem başlatıldı. Ayrıca sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konulurken, araç 2 ay süreyle trafikten men edilerek otoparka çektirildi.

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