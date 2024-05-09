Futbol geldi açılın yoldan. Reytingler alt üst oldu

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Futbol geldi açılın yoldan. Reytingler alt üst oldu
Şampiyonlar Ligi yarı finalinde büyük bir heyecana sahne olan Real Madrid-Bayern Münih maçı, reytingleri alt üst etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Real Madrid, Bayern Münih karşısında 2-2 biten ilk maçın rövanşını 2-1 kazandı ve adını finale yazdırdı.

İspanyol devi, finalde Borussia Dortmund ile karşılaşacak.

Büyük heyecana sahne olan Real Madrid-Bayern Münih maçının son dakikaları nefes kesti.
88. dakikaya kadar maçı 1-0 geride sürdüren Madrid, Joselu'nun attığı gollerle maçı 2-1 kazanmayı başardı.

REYTİNGLERİ KIRDI GEÇTİ
Dev karşılaşma, TV 8.5'tan canlı olarak yayınlandı.

screenshot-1-u9zo.jpgTotal sıralamada 1.sırada ATV’de yayınlanan “Kuruluş Osman”, 2. sırada TV8’de ekrana gelen “Survivor All Star”, 3.sırada Atv’de yayınlanan “Müge Anlı İle Tatlı Sert” yer aldı.

AB'de 1. sırada ise Real Madrid-Bayern Münih maçı yer aldı.

Futbolseverler, mücadeleyi büyük bir heyecanla izledi ve reyting rekoru kırdı.

screenshot-2-pcwg.jpgAB'de 2.sırada ise “Kuruluş Osman”, 3.sırada Kanal D’de yayınlanan “Taş Kağıt Makas” yer aldı.

screenshot-3-dmt7.jpgABC'de 1. sırada “Kuruluş Osman”, 2.sırada Show TV’de yayınlanan “Sandık Kokusu”, 3.sırada “Taş Kağıt Makas” yer aldı.

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