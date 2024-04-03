Gelir İdaresi Başkanlığı 2 gün süre verdi. Tek tek kontrol edilecek

Gelir İdaresi Başkanlığı, yurt dışından elde edilen faiz ve kar payı gelirlerini sıkı bir şekilde izlerken, 5 Nisan’a kadar beyanname vermeyenlere yönelik idari yaptırımlar uygulanacak.

Gelir Vergisi Kanunu’na göre, nakit sermaye veya para ile temsil edilen değerlerden elde edilen kar payı, faiz ve benzeri gelirler menkul sermaye gelirleri olarak kabul ediliyor.

Bu gelirler, gelirin niteliği, miktarı ve kesintiye tabi olup olmadığı gibi faktörler göz önünde bulundurularak beyan ediliyor.

Banka mevduatlarından elde edilen faizler ve katılım bankalarının ödediği kar payları için tevkifat yoluyla nihai vergilendirme yapıldığından, ayrıca bir gelir vergisi beyannamesi gerekmeyebilir.

Tam mükellef şirketlerden elde edilen kar payları 150 bin lirayı geçtiğinde beyanname verilmesi zorunlu hale geliyor.

Ayrıca, yurt dışından elde edilen faiz, repo ve kar payı gibi gelirler 8 bin 400 lirayı aştığında, bu gelirlerin tamamının beyan edilmesi gerekiyor.

Dünya genelindeki vergi daireleri arasında bilgi paylaşımı yapılmasını sağlayan anlaşmalar sayesinde, Gelir İdaresi Başkanlığı yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan elde ettiği verilerle analiz ve denetim faaliyetlerini sürdürüyor.

Bu anlaşmalar, kayıt dışı ekonomi ve vergi kaçakçılığı ile mücadelede önemli bir rol oynuyor.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), G20 ve Avrupa Birliği gibi kuruluşlar, vergi kaybı ve kaçağının önlenmesi için bu tür iş birliklerini destekliyor.