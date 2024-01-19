Gelişigüzel spor nelere yol açar

Diz ekleminde kıkırdağın aşınması, yani diz kireçlenmesi, ileri yaşlarda sık görülen bir hastalıktır. Ancak son yıllarda gençlerde de artış göstermektedir. Bunun en önemli sebeplerinden biri, bilinçsizce yapılan spor aktiviteleridir. Ayrıca fazla kilolu olmak da diz kireçlenmesine zemin hazırlamaktadır. Bu hastalık, ağrı, şişlik, hareket kısıtlılığı gibi ciddi sorunlara yol açabilir. Bu nedenle, erken teşhis ve tedavi çok önemlidir.

UZMANI AÇIKLADI

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Alper Kaya, diz kireçlenmesinin nedenleri, belirtileri ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi. Kaya, diz kireçlenmesinin genetik, yaş, cinsiyet, kilo, spor, kas gücü ve diz yaralanmaları gibi faktörlere bağlı olarak gelişebildiğini söyledi. Kaya, “Diz ekleminde kıkırdağın aşınması eskiden 35 yaşın altındaki kişilerde en fazla yüzde 2 oranında görülürken, yapılan bazı araştırmalar bu oranın günümüzde yüzde 8’lere ulaştığını gösteriyor. Bu artışın en önemli nedenleri ise bilinçsizce yapılan spor ve obezite” dedi.

BELİRTİLERİ

Kaya, diz kireçlenmesinin ilk belirtisinin ağrı olduğunu belirterek, “Ağrı başlangıçta yüklenmeyle, merdiven inip çıkmayla ve hareketle ortaya çıkar. Daha sonra istirahatte de görülmeye başlar. Ağrıya eşlik eden diğer şikayetler ise diz çevresinde şişlik, ses gelmesi, takılma, kilitlenme ve hareket kısıtlılığıdır. İleri evrelerde diz eğriliği de gelişebilir. Bu durumda hasta günlük yaşamını sürdürebilmek için ağrı kesici ilaçlara bağımlı hale gelir. Hatta bazı hastalar evden çıkamaz hale gelir” diye konuştu.

TEDAVİSİ

Kaya, diz kireçlenmesinin tedavisinde ilaç, fizik tedavi, enjeksiyon, artroskopi ve protez gibi yöntemlerin kullanıldığını anlattı. Kaya, “Tedavi seçeneği hastanın yaşına, hastalığın evresine, hastanın beklentilerine ve hekimin tercihine göre değişir. Erken evrelerde ilaç, fizik tedavi ve enjeksiyonlar yeterli olabilir. İleri evrelerde ise cerrahi tedavi gerekebilir. Cerrahi tedavide ise artroskopi veya protez ameliyatı yapılabilir. Artroskopi, kıkırdağın tamiri veya temizlenmesi için uygulanır. Protez ameliyatı ise kıkırdağın tamamen aşındığı durumlarda yapılır. Protez ameliyatı ile hastanın ağrısı giderilir ve hareket kabiliyeti artırılır” dedi.

Kaya, diz kireçlenmesinden korunmak için şu tavsiyelerde bulundu: “Fazla kilodan kaçının, düzenli ve bilinçli spor yapın, dizinizi yaralamayın, kaslarınızı güçlendirin, yeterli ısınma yapın, uygun ayakkabı giyin, dengeli beslenin, sigara içmeyin, kalsiyum ve D vitamini alın, düzenli kontrollerinizi yaptırın.”

DHA