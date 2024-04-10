Gemerek'te alkollü sürücü makam aracına çarptı!

Kaynak: İHA
Gemerek'te alkollü sürücü makam aracına çarptı!
Sivas'ın Gemerek ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen kazada, alkollü sürücünün kullandığı minibüs, park halindeki makam aracına çarptı.

Kazada şans eseri yaralanan olmazken, sürücüye alkolmetre testi yapıldı ve 1.53 promil alkollü olduğu belirlendi.

Edinilen bilgilere göre kaza, Gemerek Belediyesi önünde meydana geldi. D.Y. idaresindeki 06 CRR 151 plakalı Ford marka minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Belediye Başkanlığı önünde park halinde bulunan 58 RC 777 plakalı Toyota marka makam aracına çarptı. Kazayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlatırken, sağlık ekipleri de sürücü D.Y. ve araçta bulunan diğer kişilere ilk müdahaleyi yaptı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, D.Y.'ye yapılan alkolmetre testinde 1.53 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Kazada her iki araçta da maddi hasar oluşurken, kaza anı çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, D.Y.'nin kullandığı minibüsün kontrolden çıkarak park halindeki makam aracına çarptığı görülüyor.

Polis ekipleri, kaza ile ilgili inceleme başlatırken, sürücü D.Y. hakkında "trafikte alkollü araç kullanmak" ve "dikkatsizlikten kaza yapmak" suçlarından işlem başlatıldı.

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