Yersen gerçek zannedersin. Gemi dev dalgalarla boğuşurken kamera hiç sarsılmadı

Sosyal medyada 'gerçek' diye sunulan ancak tamamı görsel efektlerle kurulu videolara bir yenisi daha eklendi.

Bir petrol gemisinin açık denizde fırtınaya yakalandığı ve 'dev dalgalarla savaştığı' anlar sosyal medyada gündem oldu.

Açık denizde dev dalgalarla boğuştuğu belirtilen petrol gemisinin üst tarafından o anlar bir kamera ile de kayıt altına alındı.

Bahsi edilen videoda rüzgar hızının saatte 150 km hıza ulaştığı belirtilirken dev dalgalar arasında kalan petrol gemisinin zor anlar yaşadığı iddia edildi. Ancak o anları kaydeden kamerada herhangi bir kalite kaybı, piksel piksel görüntüleme, sarsılma, görüntüde bozulma görülmedi. Öyle ki videoda 'dev dalgalardan' kameraya doğru sıçrayan bir su damlacığı bile ulaşmadı.

BAHSİ EDİLEN SAHTE VİDEODAKİ KAMERAYA DİKKATLİ BAKIN

Gerçekte ise bir gemi açık denizde fırtınalarla boğuştuğunda gemi gibi kamera da sabit duramaz. Görüntülerde renk değişimi, sarsılma, ekrana gelen sular sebebiyle görüntü kaybı ve yer yer piksel piksel detaylar kayda alınır.

GERÇEK VİDEODA İSE KAMERANIN KONUMU VE ALDIĞI KAYIT

Bir diğer gerçek videoda ise fırtınaya yakalanmış bir gemiyi kayıt altına alan kameranın sık sık bulanıklaştığı, görüntünün tamamen siyaha düştüğü anlar kaydedildi.

Üstelik sosyal medyada hızla yayılan sahte video binlerce izlenme aldı.