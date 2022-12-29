29 Aralık 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Yersen gerçek zannedersin. Gemi dev dalgalarla boğuşurken kamera hiç sarsılmadı

Yersen gerçek zannedersin. Gemi dev dalgalarla boğuşurken kamera hiç sarsılmadı

Sosyal medyada yayınlanan bir videoda petrol gemisinin açık denizde dev dalgalarla boğuştuğu iddiasını içeren sahte bir video yayınlandı. Peki sosyal medyada yayınlanan bu sahte videolar gerçeklerinden nasıl ayırt edilir?

Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe - 09:46
Takip Et

Gemi açık denizde dev dalgalarla boğuşurken kamera hiç sarsılmadı

Yersen gerçek zannedersin. Gemi dev dalgalarla boğuşurken kamera hiç sarsılmadı
+
Aa
-

Sosyal medyada 'gerçek' diye sunulan ancak tamamı görsel efektlerle kurulu videolara bir yenisi daha eklendi.

Bir petrol gemisinin açık denizde fırtınaya yakalandığı ve 'dev dalgalarla savaştığı' anlar sosyal medyada gündem oldu.

Açık denizde dev dalgalarla boğuştuğu belirtilen petrol gemisinin üst tarafından o anlar bir kamera ile de kayıt altına alındı.

Bahsi edilen videoda rüzgar hızının saatte 150 km hıza ulaştığı belirtilirken dev dalgalar arasında kalan petrol gemisinin zor anlar yaşadığı iddia edildi. Ancak o anları kaydeden kamerada herhangi bir kalite kaybı, piksel piksel görüntüleme, sarsılma, görüntüde bozulma görülmedi. Öyle ki videoda 'dev dalgalardan' kameraya doğru sıçrayan bir su damlacığı bile ulaşmadı.

BAHSİ EDİLEN SAHTE VİDEODAKİ KAMERAYA DİKKATLİ BAKIN

Gerçekte ise bir gemi açık denizde fırtınalarla boğuştuğunda gemi gibi kamera da sabit duramaz. Görüntülerde renk değişimi, sarsılma, ekrana gelen sular sebebiyle görüntü kaybı ve yer yer piksel piksel detaylar kayda alınır. 

GERÇEK VİDEODA İSE KAMERANIN KONUMU VE ALDIĞI KAYIT 

Bir diğer gerçek videoda ise fırtınaya yakalanmış bir gemiyi kayıt altına alan kameranın sık sık bulanıklaştığı, görüntünün tamamen siyaha düştüğü anlar kaydedildi.

Üstelik sosyal medyada hızla yayılan sahte video binlerce izlenme aldı.
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

FG
29.12.2022 10:04
Tabi bu söylenenler görüntüler sınama perdesinde oynayan bir filmi kamera ile kaydedilmez ise geçerli.  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Cumhur İttifakı'nda fırtınalar koparacak İstanbul anketi
1
﻿Cumhur İttifakı'nda fırtınalar koparacak İstanbul anketi
﻿Cumhur İttifakı'nda fırtınalar koparacak İstanbul anketi
﻿Soylu ile Bakan Bozdağ Erdoğan'ın gözlerinin önünde kapıştı. Kabine toplantısından dışarıya bilgi sızdı
2
﻿Soylu ile Bakan Bozdağ Erdoğan'ın gözlerinin önünde kapıştı. Kabine toplantısından dışarıya bilgi sızdı
﻿Soylu ile Bakan Bozdağ Erdoğan'ın gözlerinin önünde kapıştı. Kabine toplantısından dışarıya bilgi sızdı
﻿Ecem Erkek 2022 yılını o yemeğe benzetti
3
﻿Ecem Erkek 2022 yılını o yemeğe benzetti
﻿Ecem Erkek 2022 yılını o yemeğe benzetti
﻿AKP ve MHP'de olağanüstü hal ilan ettirecek anket
4
﻿AKP ve MHP'de olağanüstü hal ilan ettirecek anket
﻿AKP ve MHP'de olağanüstü hal ilan ettirecek anket
﻿Sigaraya dev zam
5
﻿Sigaraya dev zam
﻿Sigaraya dev zam
﻿Diyanet Bekir Bozdağ’ı dinlemedi. Yüzde 70 zam
6
﻿Diyanet Bekir Bozdağ’ı dinlemedi. Yüzde 70 zam
﻿Diyanet Bekir Bozdağ’ı dinlemedi. Yüzde 70 zam
﻿Erdoğan'ın 2019'daki EYT sözleri gündeme geldi: Seçimi kaybetsek de yokum
7
﻿Erdoğan'ın 2019'daki EYT sözleri gündeme geldi: Seçimi kaybetsek de yokum
﻿Erdoğan'ın 2019'daki EYT sözleri gündeme geldi: Seçimi kaybetsek de yokum
﻿Selfie çekerken trenden düşüp öldü
﻿Selfie çekerken trenden düşüp öldü
﻿Selfie çekerken trenden düşüp öldü
﻿Ordu Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Ordu Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Ordu Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Kontrolden çıkan otomobil seyir halindeki araca çarparak durdu: 2 ölü, 3 yaralı
﻿Kontrolden çıkan otomobil seyir halindeki araca çarparak durdu: 2 ölü, 3 yaralı
﻿Kontrolden çıkan otomobil seyir halindeki araca çarparak durdu: 2 ölü, 3 yaralı
﻿Adana Kozan SYDV 2 işçi alacak
﻿Adana Kozan SYDV 2 işçi alacak
﻿Adana Kozan SYDV 2 işçi alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.