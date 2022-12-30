Kim der ki bu adam 91 yaşında. Buz pistinde şov yaptı

Bir sosyal medya hesabında 91 yaşında buz pistinde hünerlerini sergileyen adamın görüntüleri paylaşıldı. Paylaşılan videoda, 91 yaşında olan kişinin buz pistinde adeta akrobatik hareketler sergilediği görüldü.

O anlar kameraya kaydedilirken, izleyicileri ekrana kilitledi.

Çekilen görüntüler büyük ilgiyle izlendi.

91 yaşında olan kişi, yaptığı akrobatik hareketlerle buz pistinde olan herkese kendini hayran bıraktı.

Kısa sürede sosyal medyada gündem olan videoya binlerce kişi tarafından beğeni ve yorum yapıldı.