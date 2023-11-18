Genç anne görüntüleri izleyince çılgına döndü. Bebek telsizi hareketi algıladı cep telefonuna mesajı gönderdi

İskoçya’da yaşayan genç anne görüntüleri izleyince çılgına döndü. Bebek telsizi, genç annenin telefonuna mesaj gönderince korkunç gerçek ortaya çıktı.

Genç anne görüntüleri izleyince çılgına döndü. Bebek telsizi hareketi algıladı cep telefonuna mesajı gönderdi

İskoçya'da yaşayan ismi açıklanmayan 22 yaşındaki bir anne, bir yaşında oğluyla birlikte arkadaşını ziyarete gittikleri sırada cep telefonundan gelen uyarıyla şaşkına döndü. Dijital bebek telsizinin bağlı olduğu uygulamadan telefonuna bir bildirim gelen kadın görüntüyü açtığında ise yatağının altından tanımadığı bir kişinin çıktığını gördü. O anlarda büyük bir korku yaşayan kadın hemen polise haber verdi.

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1 yaşındaki bebeğine göz kulak olmak için kurulan izleme sistemi evde olmadığı bir sırada onu evdeki hareket konusunda uyarmıştı. Bebek monitöründeki canlı yayını kontrol ettiğinde yatağının altından çıkan ve üzerine tırmanan bir adamın hareket sensörünü tetiklediğini görünce dehşete düştü. Korku ve şaşkınlık içinde, olayı hemen polise bildirdi.

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Tanımadığı bir kişinin evindeki halıları, çaydanlığı ve merdiven korkuluklarını kan lekesiyle kapladığını görünce şaşkına dönen kadın, "Kamera, herhangi bir hareket konusunda beni uyarmak için telefonuma bağlı. Alarm çaldığında canlı yayına baktım ve bu adamın ayaklarının yatağımın ayakucundan dışarı çıktığını gördüm. Suç mahalli gibiydi" dedi.

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Tanımadığı kişinin ne kadar süredir evinde olduğuna dair herhangi bir fikrinin bulunmadığını belirten kadın yaşadığı durumun kendisine bir travmaya neden olduğunu ve eve gitme konusunda büyük bir korku yaşadığını dile getirdi.

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