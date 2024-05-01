Bedelli Askerlik yapacaklara kötü haber

Kaynak: Haber Merkezi
Bedelli Askerlik yapacaklara kötü haber
Bu yılın ilk yarısında bedelli askerlik ücreti 182.608 TL olarak belirlenmişti. Ancak Temmuz ayında yeni memur maaş katsayısıyla birlikte bu tutar artacak.

Enflasyon tahminlerine göre artış yüzde 20.02 olursa, bedelli askerlik isteyen gençlerin ödeyeceği tutar 219.167 TL’ye ulaşacak. Yani 6 ayda bedelli askerlik için ödenecek tutar 36.558 TL artacağı anlamına geliyor.

2023 yılında bedelli askerlik ücreti, yılın ilk yarısında 104.084,16 TL olarak belirlenmişti. Temmuz ayında yapılan güncellemeyle bu ücret 122.351,04 TL’ye yükseltilmişti.

AKP iktidarında bedelli askerlik ilk olarak 2011 yılında çıkarıldı. O dönem ücret 30 bin olarak belirlenmişti. Daha sonra, 2014 yılında yapılan bir düzenlemeyle bedelli askerlik ücreti 18 bin lira olarak güncellenmişti.

İlgili Haberler
Kapalıçarşı’da yıllar sonra bir ilk yaşandı
Cem Garipoğlu’nun otopsi görüntüleri ortaya çıktı
Altılı Masa’dan bir lider daha siyaset sahnesinden çekiliyor
Son Haberler
Ahıra giren hayvan sahibinin dünyası başına yıkıldı. Belediyeye sava açtılar Gündem
Ahıra giren hayvan sahibinin dünyası başına yıkıldı. Belediyeye sava açtılar
Merkez Bankası’yla ilgili altın iddiası! Hangi kasalara yerleştirildi Ekonomi
Merkez Bankası’yla ilgili altın iddiası! Hangi kasalara yerleştirildi
12 ilde IŞİD operasyonu. 41 şüpheli yakalandı Gündem
12 ilde IŞİD operasyonu. 41 şüpheli yakalandı
İzmir’de helikopter destekli operasyon Gündem
İzmir’de helikopter destekli operasyon
Otomobiller kafa kafaya çarpıştı Gündem
Otomobiller kafa kafaya çarpıştı
Sağanak 28 ili esir alacak. Meteoroloji saat ve tarih verdi Gündem
Sağanak 28 ili esir alacak. Meteoroloji saat ve tarih verdi
Kapalıçarşı’da yıllar sonra bir ilk yaşandı Ekonomi
Kapalıçarşı’da yıllar sonra bir ilk yaşandı