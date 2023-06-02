Genç hemşirenin sır ölümü: Görüntülerle şantaj yapmış

Aksaray'da geçen ay 25 yaşındaki Saliha Tuncel isimli hemşirenin, 43 yaşındaki doktor arkadaşı H.İ.A.'nın rezidansının 7. katından düşerek ölmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada Tuncel'e şantaj yapıldığı öne sürüldü.

Genç hemşirenin sır ölümü: Görüntülerle şantaj yapmış

Özel bir hastanede çalışan hemşire Saliha Tuncel, 24 Mayıs günü saat 01.00 sıralarında aynı hastanede görevli doktor sevgilisi Halil İbrahim A.'nın oturduğu rezidansın 7'nci katındaki daireden 3'üncü katın balkonuna düştü. Hastaneye kaldırılan Tuncel, kurtarılamadı.

DOKTOR SEVGİLİ SERBEST BIRAKILDI

Olayla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan Halil İbrahim A., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Soruşturma sürerken, Halil İbrahim A. ile çiftin çalıştığı hastanenin mali işler uzmanı ve icra kurulu üyesi olan Çiğdem Özkan gözaltına alındı.

Halil İbrahim A. bu kez adli kontrol ile serbest bırakıldı. Çiğdem Özkan ise 'tehdit ve şantaj' suçlamasıyla tutuklandı.

Genç hemşirenin sır ölümü! Soruşturma derinleşiyor! Görüntülerle şantaj yapmış - Resim : 1

GÖRÜNTÜLERLE TEHDİT

Tutuklanan Çiğdem Özkan'ın, doktor ve hemşirenin çalıştığı hastanenin sahibi ve başhekimi olan doktor T.C. ile sevgili oldukları belirtildi. Özkan'ın, T.C. ile Saliha Tuncel'in birlikte eve girdiklerine dair görüntülerle hemşireyi tehdit ettiği öne sürüldü.

Soruşturma kapsamında ayrıca Halil İbrahim A., Çiğdem Özkan ve Saliha Tuncel'in cep telefonlarının inceleme altına alındığı belirtildi. Dün de soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcılığı tarafından keşif yapıldı.

Soruşturma kapsamında daha önce ifadesine başvurulan hastanenin sahibi ve başhekimi doktor T.C., gözaltına alındı. T.C., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öne Çıkanlar
Şansal Büyüka'dan çok konuşulacak Süper Lig değerlendirmesi. Yeniçağ'a özel açıkladı
Şansal Büyüka'dan çok konuşulacak Süper Lig değerlendirmesi. Yeniçağ'a özel açıkladı
Üç Kız Kardeş 52. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Üç Kız Kardeş 52. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Ali Koç kararını verdi
Ali Koç kararını verdi
İmamoğlu’ndan Erdoğan yaratmak!
İmamoğlu’ndan Erdoğan yaratmak!
İmamoğlu cephesinden Abdülkadir Selvi’ye cevap. Selvi, İstinaf’ın İmamoğlu’na cezayı onayladığını yazmıştı
İmamoğlu cephesinden Abdülkadir Selvi’ye cevap. Selvi, İstinaf’ın İmamoğlu’na cezayı onayladığını yazmıştı
Üniversiteli genç sokak röportajında herkesin hayatını özetledi
Üniversiteli genç sokak röportajında herkesin hayatını özetledi
Son Haberler
Altın ve kripto para yatırımcıları dikkat! Kritik tarih 14 Haziran Ekonomi
Altın ve kripto para yatırımcıları dikkat! Kritik tarih 14 Haziran
Evinin balkonunda silahla vurulmuş olarak bulundu Güncel
Evinin balkonunda silahla vurulmuş olarak bulundu
Kosova ile Sırbistan cumhurbaşkanları Moldova'da bir araya geldi Dünya
Kosova ile Sırbistan cumhurbaşkanları Moldova'da bir araya geldi
'Fenerbahçeliler kusura bakmayacak' dedi, Jesus'un büyük sırrını ortaya çıkardı. Şansal Büyüka yazdı Spor
'Fenerbahçeliler kusura bakmayacak' dedi, Jesus'un büyük sırrını ortaya çıkardı. Şansal Büyüka yazdı
Danimarka Başbakanı ChatGPT ile hazırlanan konuşma yaptı Dünya
Danimarka Başbakanı ChatGPT ile hazırlanan konuşma yaptı
Kriz derinleşiyor: Tunus yarım milyar dolarlık kredi alacak Dünya
Kriz derinleşiyor: Tunus yarım milyar dolarlık kredi alacak